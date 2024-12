Bên trong Trung tâm dạy nghề 39 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Trung tâm dạy nghề 39 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Hà Tĩnh.

Năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định phê duyệt dự án Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê) tại xã Hương Bình với mức đầu tư 39,2 tỷ đồng, trên tổng diện tích 35.700 m2. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Dự án gồm các hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết, nhà xưởng thực hành, nhà thực nghiệm gia cầm, nhà thực nghiệm gia súc, nhà thư viện, nhà ăn và lắp đặt hệ thống thiết bị giảng dạy, ký túc xá 3 tầng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Sau gần 3 năm thi công, tháng 9/2014, Trung tâm được đưa vào sử dụng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Mục tiêu của dự án là để đảm bảo nhu cầu cho 600 em học sinh, vừa học vừa đào tạo nghề. Nhưng nhiều năm, trung tâm này không thu hút được học sinh theo học và có xu hướng học sinh giảm mạnh. Cụ thể: trong năm 2014 có 130 em, 2015 có 110 em, 2016 có 86 em, 2017 có 49 học sinh. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Sau gần 10 năm hoạt động, Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê phải đóng cửa vì không đáp ứng được mục tiêu ban đầu đề ra. Ảnh: Cẩm Kỳ.

... Trải qua thời gian dài nằm phơi nắng phơi sương, các dãy nhà đang trở nên nhếch nhác, hoang tàn. Hiện nay tất cả các hạng mục bên trong ngôi trường đang xuống cấp. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Các lớp học trống trơn, cửa sổ vỡ toang hoác. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Hành lang tại các dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, rêu phong phủ kín do thời gian dài không được sử dụng, trùng tu. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Các hạng mục bên trong trung tâm đã xuống cấp, khuôn viên trung tâm trở nên nhếch nhác, hoang tàn. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê cho biết: Trung tâm nói trên là cơ sở 2, do vị trí ở xã Hương Bình nằm khá xa nên số lượng học sinh theo học rất ít nên từ năm 2021-2022, những học sinh đang theo học tại cơ sở này được chuyển về học tại cơ sở 1 ở thị trấn Hương Khê. Ảnh: Cẩm Kỳ.

"Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại thị trấn Hương Khê đang xây dựng khu vực nhà xưởng thực hành. Hiện, chúng tôi đang cho vận chuyển máy móc từ cơ sở cũ chuyển về cơ sở trên này để học sinh có thể vừa thực hành nghề, vừa giáo dục thường xuyên. Còn phía cơ sở 2, chúng tôi sẽ đề xuất báo cáo UBND huyện và trình UBND tỉnh, Sở Tài chính để xử lý tài sản theo quy định", ông Hợp cho biết thêm. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết