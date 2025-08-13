CSGT Hà Tĩnh dẫn đường giúp người dân bị bất tỉnh đi cấp cứu

Sáng ngày 12/8, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú tại xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị cây keo ngã trúng đầu khi đang làm trong rừng sâu. Vụ tai nạn khiến chị Tuyết chấn thương nặng và bất tỉnh tại chỗ.

Trong tình trạng nguy kịch, người thân và bà con đã nhanh chóng đưa chị Tuyết ra đường lớn để chuyển đi cấp cứu.

Trên đường di chuyển bằng xe ô tô BKS 38A-517.81, do lưu lượng phương tiện đông đúc khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Tài xế đã ra hiệu cầu cứu.

Rất may, tại thời điểm có hai chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh là Trung tá Nguyễn Văn Tuấn và Thiếu tá Đường Hoàng Long, đang làm nhiệm vụ tuần tra, đã kịp thời phát hiện sự việc.

Kịp thời hỗ trợ đưa nạn nhân cấp cứu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nhận thấy tính chất khẩn cấp, hai đồng chí lập tức dùng xe chuyên dụng mở đường, phát tín hiệu yêu cầu các phương tiện nhường lối, hỗ trợ xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh nhất có thể đến bệnh viện.

Nhờ sự giúp đỡ tận tâm và kịp thời này, chị Tuyết đã được cấp cứu đúng lúc, giành được những phút vàng quý giá trong công tác điều trị.

Hành động của 2 chiến sỹ CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân - luôn lấy phương châm “vì nhân dân phục vụ” làm kim chỉ nam hành động.

Hành động nhân văn của các anh xứng đáng được biểu dương, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong lòng nhân dân.

