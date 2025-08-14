Hà Tĩnh: Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, sớm đưa dự án giao thông vào khai thác

Chiều 13/8, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài, còn vướng mặt bằng, chưa hoàn thiện theo kế hoạch đề ra.



Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km, tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án được triển khai thi công từ tháng 11/2022. Tới nay, mặt bằng đã được bàn giao đạt 2,05/3,3km, tổng giá trị xây lắp thực hiện đạt 54%.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C dự kiến cuối tháng 12/2025 cơ bản hoàn thành.



Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C có chiều dài 27,8km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng,

Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh quản lý dự án. Tới nay, sản lượng thi công 2 gói thầu lần lượt đạt 65,61% và 49,35%. Dự kiến cuối tháng 12/2025, dự án cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác.

Tại cuộc kiểm tra, đại diện các đơn vị, địa phương đã báo cáo về quá trình triển khai các dự án; nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt dự án còn chậm trễ, ảnh hưởng tới tiến độ chung dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác nghe báo cáo về dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C.



Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định các dự án, công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian phát triển, kết nối vùng miền, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng các dự án vẫn còn vướng mắc, dẫn tới sản lượng thi công còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy được hiệu quả đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cần có kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ cụ thể từng phần việc để đáp ứng tiến độ thi công dự án.

Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xác định nguồn gốc đất đai, thời điểm hình thành tài sản; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Với các đoạn tuyến đã có mặt bằng, chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, quá trình thi công cần đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc các biện phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thi công.

