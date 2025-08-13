Cá chết nổi trên hồ trung tâm ở Hà Tĩnh

Trưa 13/8, theo ghi nhận của phóng viên, tại mặt hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và dọc các mép bờ xuất hiện nhiều cá rô phi, cá rô đồng… đủ kích cỡ, chết nổi lềnh bềnh, trôi dạt tập trung thành từng mảng kéo dài hàng chục mét.

Xác cá phân hủy kết hợp với thời tiết oi bức khiến mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Dọc các mép bờ hồ Bồng Sơn xuất hiện nhiều cá rô phi, cá rô đồng… bị chết.





Theo một số người dân sống cạnh hồ cho biết, cá bắt đầu chết rải rác từ ngày 12/8 và tăng nhiều vào ngày 13/8. “Hôm nay, khi đi bộ buổi sáng, tôi thấy mùi hôi thoảng ra từ mặt hồ. Nhìn thấy nhiều cá nổi trắng, trôi dạt ven bờ thì cũng thấy ái ngại và không hiểu nguyên nhân vì sao”, bà Lê Thị Thanh (60 tuổi, trú tại phường Thành Sen) nói.

Trao đổi với Báo đại đoàn kết, ông Nguyễn Duy Bằng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được việc cá chết nổi trên mặt hồ và đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá để đưa đi chôn lấp, tiêu hủy, hạn chế mùi hôi và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước. Công tác thu gom được triển khai liên tục trong ngày, ưu tiên những khu vực cá chết tập trung dày đặc.

Nhận định ban đầu nguyên nhân chính khiến cá chết là do sốc nhiệt.







Theo ông Bằng, hiện tượng cá chết tại hồ điều hòa công viên trung tâm thường xảy ra vào thời điểm nắng nóng gay gắt hằng năm. Nguyên nhân chính là do sốc nhiệt, tảo phát sinh nhiều, tiêu thụ lượng oxy hòa tan trong nước khiến cá thiếu oxy và chết hàng loạt. Trước đây, cơ quan chuyên môn Trung ương từng phối hợp với địa phương khảo sát, tìm giải pháp xử lý tảo nhưng chi phí rất lớn, vượt khả năng ngân sách duy trì thường xuyên.

Hồ Bồng Sơn là công trình điều hòa nước, kết hợp chức năng tạo cảnh quan xanh trong lòng đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và cải thiện vi khí hậu cho khu vực trung tâm Hà Tĩnh. Tuy nhiên, mỗi khi xảy ra tình trạng cá chết, mỹ quan đô thị và môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công tác thu gom được triển khai liên tục trong ngày, ưu tiên những khu vực cá chết tập trung dày đặc.





Nhiều ý kiến của người dân cho rằng, ngoài giải pháp thu gom và tiêu hủy khi cá chết, cần có biện pháp chủ động như thường xuyên theo dõi chất lượng nước, duy trì hệ thống sục khí, trồng thêm cây thủy sinh để hạn chế tảo phát triển, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường hồ.

Hiện, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi diễn biến, đồng thời báo cáo, đề xuất giải pháp lâu dài nhằm hạn chế tái diễn tình trạng cá chết, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan công viên trung tâm.

