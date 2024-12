Hà Tĩnh: Người dân gặp khó khi lưu thông trên đường ĐH.36

Đường ĐH.36 đoạn qua xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tuyến đường ĐH.36 (còn gọi là đường Chợ Đình- Quán Trại) đang trong giai đoạn thi công. Theo đó, đoạn từ UBND xã Kim Song Trường đến cầu Cơn Khế người tham gia giao thông luôn phải hứng chịu bụi bặm vào mùa nắng, lầy lội bùn đất vào mùa mưa.

Bùn đất lầy lội, nhão nhoét trên tuyến đường ĐH.36 đoạn qua khu vực thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam

Riêng ở khu vực giao với dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam (dưới gầm cầu tại Km 487) bùn đất, nước mưa thường xuyên đọng thành vũng lớn trên đường. Mỗi lần xe ô tô đi qua, bùn đất bắn tung tóe khắp nơi nhưng các bên liên quan vẫn chưa có phương án kiểm tra, xử lý vi phạm khiến dư luận hết sức bức xúc.

“Mùa nắng bụi mù mịt, vào mùa mưa bùn đất lầy lội trên đường, việc đi lại rất khó khăn, trở ngại. Những giờ cao điểm, nhất là khi các em học sinh đi lại đông bùn đất bắn vào người, bẩn thỉu quần áo, xe ô tô, xe máy lưu thông lộn xộn gây mất trật tự an toàn giao thông rất lớn”, ông Nguyễn Huy H. ở xã Kim Song Trường phản ánh.

Vào mùa mưa dưới gầm cầu dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam (tại Km 487 , đoạn qua xã Kim Song Trường) bùn đất lầy lội, nhão nhoét

Qua tìm hiểu được biết, tuyến đường ĐH.36 dài hơn 9,6km đang trong giai đoạn thi công với tổng mức đầu tư xây dựng gần 100 tỷ đồng, do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư. Riêng tại vị trí giao với dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam, việc thi công chưa thể thực hiện, vì khu vực này đang được huyện Can Lộc cho đơn vị thi công mượn làm đường công vụ.

Phương tiện vận tải hoạt động tấp nập, qúa trình vận chuyển đất đắp, vật liệu xây dựng mặt đường ĐH.36 bị xe tải trọng nặng băm nát, xuất hiện chi chít ổ gà, ổ trâu. Đặc biệt, xe tải hoạt động tần suất lớn đã kéo theo rất nhiều bùn đất ra đường, dẫn đến đường bị lầy lội nhão nhoét vào mùa mưa, bụi bặm ô nhiễm môi trường vào mùa nắng.

... Một khối lượng rất lớn bùn đất bị xe tải thi công dự án cao tốc Bắc- Nam kéo ra đường

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường Nguyễn Anh Tuấn cho biết, người tham gia giao thông trên đường ĐH.36 nhiều lần phản ánh về tình trạng bụi bặm, bùn đất gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường mà Công ty CP Trường Long (đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc- Nam) đã có văn bản mượn huyện để vận chuyển vật liệu xây dựng.

“Trước phản ánh của dư luận, địa phương đã trực tiếp trao đổi, làm việc với Công ty CP Trường Long yêu cầu đơn vị này cào dọn bùn đất, bố trí đổ một số xe đá xô bồ, đá base lấp ổ gà, ổ voi, vũng nước trên đường nhưng vẫn chưa hiệu quả”, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Bùn đất nhầy nhụa trên đường ĐH.36 được cho là do các phương tiện vận tải phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam gây ra

Thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tuyến đường ĐH.36 ở xã Kim Song Trường gây ảnh hưởng đến môi trường, mất an toàn giao thông, khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó các phương án kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng vẫn chưa kịp thời, thậm chí ngó lơ vì là dự án trọng điểm.

Hệ lụy là suốt thời gian dài, người tham gia gia thông và người dân sinh sống trong vùng dự án vẫn phải hứng chịu những ảnh hưởng, tác động của bụi bặm, bùn đất, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút của dự án hầu như công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường lại bị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan phớt lờ, xem nhẹ.

Bùn đất, vệt hằn lún bánh xe trên đường ĐH.36 gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó, các cấp có thẩm quyền, lực lượng chức năng vẫn chưa vào cuộc kiểm tra và có phương án chấn chỉnh, khắc phục kịp thời

"Đơn vị đã nắm được phản ánh của dư luận về tình trạng bùn đất lầy lội, gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông tại dự án đường ĐH.36 khu vực giao với đường bộ cao tốc Bắc- Nam ở xã Kim Song Trường. Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan có phương án khắc phục, xử lý", đại diện lãnh đạo đội CSGT Công an huyện Can Lộc thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn