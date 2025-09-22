Hà Tĩnh: Cần xử lý nghiêm hành vi ngang nhiên chặn xe, hành hung người khác

Theo đơn trình bày của chị Hoàng Thị Hiền (SN 1992), trú tại thôn Cửa Nương, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 3h sáng ngày 25/7, chị cùng chồng là Phạm Đình Quý (SN 1973) điều khiển xe ô tô tải BKS 38C – 035.86 đến thôn 1 xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh để chở hàng tại nhà bố mẹ đẻ của chị Hiền.

Đến khoảng 4h sáng, khi trên đường về nhà, mới khởi hành được khoảng 1km thì bất ngờ 1 chiếc xe bán tải BKS 38C- 190.09 lưu thông theo chiều ngược lại, cố tình đâm thẳng trực diện vào xe của hai vợ chồng. Anh Quý đã kịp thời đánh lái, lùi xe để lách qua nhưng đối tượng tiếp tục lao xe vào lần thứ 2, kết quả là đèn phía trước bên phải xe ô tô của vợ chồng anh Quý đã bị vỡ.

Hình ảnh chiếc xe bán tải của Đào Quang Thắng cố tình chặn, đâm va làm vỡ đèn xe tải (ảnh cắt từ video clip).



Sau khi xuống xe, hai vợ chồng phát hiện người điều khiển xe ô tô BKS 38C- 190.09 là Đào Quang Thắng (SN 1972), trú tại xã Hương Bình. Ngay sau khi xảy ra va chạm, còn có sự xuất hiện của vợ Thắng và một người họ hàng khác của hai vợ chồng này. Trong lúc chị Hiền đang sử dụng điện thoại để quay lại hiện trường thì bất ngờ anh Thắng lao vào đánh đấm anh Phạm Đình Quý tới tấp.

Chị Hiền lao vào can ngăn nhưng không có kết quả vì bị vợ Thắng và người đi cùng giữ không cho chị Hiền tiếp cận, để mặc anh Quý bị hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân xung quanh đã tỉnh giấc, có mặt tại hiện trường.

Gây sự xong, Đào Quang Thắng tự ý điều khiển xe rời khỏi hiện trường thì Công an xã Hương Bình mới có mặt. Chị Hiền đã gọi xe đưa chồng đến Phòng khám đa khoa Tân Thành tại xã Hương Khê, sau đó tiếp tục đến Phòng khám An Sinh Phát tại xã Hương Sơn để khám lại. Tại đây, qua chụp X- Quang và siêu âm cho kết quả bị gãy, rạn xương sườn số 6; khớp vai và xương đòn trái có 2 vết bầm tím; vùng cằm má trái có vết bầm tím nên yêu cầu nhập viện và anh Quý đã vào Trung tâm y tế Hương Sơn để điều trị.

Hai xe ô tô đang bị tạm giữ tại Công an xã Hương Bình.

Theo đơn trình báo gửi cơ quan Công an từ ngày 1/8, chị Hiền nghi ngờ nhóm đối tượng đã có sự theo dõi, bàn bạc để hành hung, dằn mặt vợ chồng chị. Việc xe ô tô của gia đình chị bị hư hỏng nhẹ và anh Quý bị thương nhẹ là ngoài ý muốn của các đối tượng. Gia đình anh Quý, chị Hiền cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý vụ việc để trả phương tiện mưu sinh, bởi đó là “cần câu cơm” duy nhất của gia đình.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên, Đại úy Dương Trung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Hương Bình cho biết, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, triệu tập những người liên quan và hiện đang tạm giữ 2 phương tiện tại Công an xã để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đã đã đưa vào quy trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định. Đến ngày 15/8 đã chuyển nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau gần 2 tháng bị hành hung, nạn nhân Phạm Đình Quý vẫn chưa ổn định sức khỏe cũng như chưa có phương tiện để mưu sinh.



Bước đầu, Công an xã Hương Bình xác định do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên rạng sáng ngày 25/7, Đào Quang Thắng đã chặn xe và có hành vi dùng tay, chân đấm và đá vào người anh Phạm Đình Quý. Công an xã đã tiến hành tạm giữ các phương tiện, lấy lời khai hai bên và bước đầu Đào Quang Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 4/9, Công an xã Hương Bình đã đưa anh Phạm Đình Quý đi giám định thương tật, hiện chưa có kết quả. Đến ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cũng đã tiến hành làm việc liên quan đến định giá, giám định phương tiện liên quan.

Theo gia đình bị hại, từ khi sự việc xảy ra đến nay đã gần 2 tháng nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Ngoài ra, cần xem xét hành vi của Đào Quang Thắng liên quan đến gây rối trật tự công cộng chứ không đơn thuần chỉ là cố ý gây thương tích, bởi hành vi này coi thường pháp luật, có tính chất côn đồ và có tính toán từ trước.



