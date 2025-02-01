Hà Tĩnh ra công điện chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 (bão Ragasa) ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Để chủ động ứng phó siêu bão, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương, đơn vị dừng các cuộc họp chưa cấp thiết từ ngày 24/9 để tập trung công tác phòng, chống bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động ứng phó với thiên tai.

Bão số 9 có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.



Theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo ứng phó; thường xuyên duy trì chế độ báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo. Các Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường phải bám sát địa bàn để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác ứng phó với bão, lũ trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, UBND các xã, phường ven biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và khả năng mưa lớn có thế xảy ra để cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động thông tin về tình hình thiên tai trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra.

Giao Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và các hoạt động khác của ngành. Chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm để ứng cứu các địa phương bị chia cắt.

Bão Ragasa có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt, cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300 - 400 km). Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (đến thời điểm hiện nay) nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp.

Nguồn tin: Báo Công Thương