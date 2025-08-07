Hà Tĩnh: Bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư, người dân “kêu cứu”

Your browser does not support the video tag.

Bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư, người dân “kêu cứu”

Phản ánh với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh (xã Xuân Thành cũ) bức xúc cho biết, bãi tập kết cát của Công ty TNHH MTV Kiêm Kỳ do ông Phan Kỳ làm người đại diện theo pháp luật tồn tại nhiều năm qua và đã ảnh hưởng đến đời sống của gia đình chị cũng như nhiều gia đình ở thôn Thanh Văn.

“Bãi tập kết cát này nằm sát vách tường nhà tôi. Có nhiều thời điểm cát tập kết nhiều cao gần bằng mái nhà. Cát từ bãi cát bay vào khắp nhà tôi ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em. Rồi buổi tối xe chở cát về tập kết rầm rộ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ”, chị Tuyết bức xúc cho biết.

Bãi tập kết cát hoạt động từ năm 2018



Cũng theo chị Tuyết, nhiều người dân thôn Thanh Văn đã viết đơn phản ánh lên UBND xã Xuân Thành (cũ) nhưng không được giải quyết. Gia đình chị Tuyết đã mua sắm các dụng cụ để mở quán ăn, song vì ô nhiễm từ bãi tập kết cát nên kế hoạch trên buộc phải dừng lại.

“Tôi đã 3 lần viết đơn phản ánh lên chính quyền xã Xuân Thành (cũ) nhưng chính xã trả lời thẩm quyền của huyện. Giờ xã Xuân Thành sáp nhập thành xã Tiên Điền, chúng tôi mong chính quyền mới sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân để xử lý dứt điểm bãi tập kết cát này. Nó nằm trong khu dân cư đã làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Gia đình tôi đã mua dụng cụ để mở quán ăn nhưng việc bãi tập kết cát nằm sát cạnh nhà gây bụi bặm nên kế hoạch phải dừng lại”, chị Tuyết chỉ tay vào chiếc bàn phủ trắng cát, bụi nói.

Tương tự, gia đình bà Dương Thị Sơn (thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền) cũng là một trong những hộ dân nằm sát bãi tập kết cát Công ty TNHH MTV Kiêm Kỳ. Việc bãi tập kết nằm sát bên cạnh nhà đã gây ô nhiễm môi trường, xáo trộn cuộc sống của gia đình.

Bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng chưa được xử lý

“Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra bãi tập kết cát này có đảm bảo vệ sinh môi trường, có đúng trong quy hoạch hay không. Bãi tập kết này hoạt động suốt nhiều năm qua, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi đề nghị sớm di dời bãi tập kết cát ra khỏi khu vực dân cư”, bà Sơn cho biết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, bãi tập kết rộng chừng hơn 1000m2, nằm ngay khu dân cư. Dù nằm ngay trong khu dân cư nhưng không được che chắn, xây tường bao để ngăn cát bay sang các khu vực nhà dân xung quanh. Cát theo các phương tiện ra vào bãi cát bị cuốn ra đường 22/12 (đường ven biển) ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia trên tuyến đường này.

Người dân đề nghị chính quyền di dời bãi tập kết cát ra khỏi khu dân cư



Liên quan đến vấn đề nhức nhối nêu trên, ông Đặng Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng xã Tiên Điền cho hay: "Bãi tập kết cát này của Công ty TNHH MTV Kiêm Kỳ. Khi nhận được phản ánh , chúng tôi cũng đã cử cán bộ xuống kiểm tra, đồng thời đang mời chủ bãi tập kết cát lên để làm việc. Hiện chúng tôi đang làm việc và sẽ cung cấp thông tin cụ thể”, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng xã Tiên Điền nói.

