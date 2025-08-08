Dự án du lịch 'treo' nghìn tỷ ở Hà Tĩnh vào tầm ngắm thanh tra

Tháng 7/2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề số 1505/KH-TTCP, trong đó Dự án Hồ Tàu Voi là 1 trong 5 dự án lớn tại Hà Tĩnh được xác định có dấu hiệu chậm triển khai, sử dụng đất không hiệu quả và cần rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện.

Dự kiến, thanh tra sẽ được thực hiện trong quý III/2025, với các nội dung trọng yếu: Công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến dự án; Đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm tiến độ thi công, chất lượng và quy trình thực hiện; Việc huy động, sử dụng vốn nhà nước, nếu có sự hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng hoặc ưu đãi từ địa phương; Kiểm tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan trong quá trình theo dõi, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh

Nằm tại phường Kỳ Thịnh (thuộc KKT Vũng Áng), tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Khu du lịch – dịch vụ sinh thái Hồ Tàu Voi được cấp phép từ năm 2009 và khởi công vào tháng 8/2010. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Quốc tế Polaris KTY Việt Nam, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Đài Loan).

Dự án Khu du lịch – dịch vụ sinh thái Hồ Tàu Voi có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, được công 8/2010 nhưng 15 năm, dự án vẫn đang là bãi đất hoang...



Theo hồ sơ đầu tư, dự án có diện tích quy hoạch lên tới 427 ha, tổng vốn đăng ký khoảng 1.500 tỷ đồng cho giai đoạn đầu, với tham vọng xây dựng một tổ hợp nghỉ dưỡng khép kín gồm biệt thự, khách sạn 5 sao, bến du thuyền, khu thương mại, công viên sinh thái…

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm, phần lớn diện tích đất vẫn bỏ trống. Những hạng mục có thể quan sát tại hiện trường là một nhà điều hành nhỏ, khu trồng rau sạch, chuồng trại chăn nuôi và vài công trình rải rác. Trong khi đó, hàng trăm hecta đất đã được quy hoạch vẫn chưa được giải phóng hoặc chưa có dấu hiệu thi công.

...

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến dự án chậm triển khai là do vướng giải phóng mặt bằng. Tính đến năm 2013, sau gần 4 năm kể từ ngày khởi công, Polaris mới chỉ được bàn giao khoảng 50 ha đất sạch – tương đương chưa đến 12% tổng diện tích.

Dự án Khu du lịch – dịch vụ sinh thái hồ Tàu Voi chính thức được Thanh tra Chính phủ đưa vào danh mục thanh tra trong quý III/2025



Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, diện tích mặt bằng được bàn giao đến nay vẫn tăng rất chậm, trong khi các hạng mục thi công gần như không có tiến triển. Trong các lần làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, đại diện Polaris nhiều lần khẳng định chỉ có thể “đi từng bước nhỏ” khi mặt bằng chưa đủ điều kiện thi công toàn tuyến.

Trong khi đó, tại dự án này, Polaris từng đưa ra tính toán rằng dự án sẽ cần 30 năm để thu hồi vốn và phải mất đến năm thứ 40 mới bắt đầu sinh lời. Trong khi đó, thời gian thuê đất đã bị điều chỉnh rút ngắn từ 70 năm xuống 50 năm.

Công ty TNHH Quốc tế Polaris KTY Việt Nam được thành lập từ năm 2009, đăng ký trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng. Theo dữ liệu từ cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh, đây là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan. Trong đó, Công ty TNHH Quốc tế Polaris góp vốn 64,1% cổ phần; Công ty TNHH Ngôi Sao May Mắn góp vốn 14,8% cổ phần và Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Sáng Lập góp vốn 20,0% cổ phần. Công ty TNHH Quốc tế Polaris KTY Việt Nam do ông Lee Ming-Ho, sinh năm 1958, quốc tịch Đài Loan làm người đại diện pháp luật.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

