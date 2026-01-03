Làng nghề làm hương nổi tiếng Hà Tĩnh rộn ràng phục vụ thị trường Tết

Làng hương Hà Tĩnh vào vụ Tết

Thời điểm này, bước chân vào làng Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, đã thấy mùi hương trầm thơm đã phảng phất trong gió. Bởi từ đầu làng đến cuối xóm, nhà nhà nô nức sản xuất hương để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán – mùa sản xuất lớn nhất trong năm.

Các lao động hối hả sản xuất để đáp ứng đơn hàng cho thị trường.

Anh Nguyễn Chí Thành, chủ cơ sở sản xuất ở thôn 4 chia sẻ, nghề làm hương trầm được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Công việc sản xuất hương thường xuyên trong cả năm, nhưng thời điểm này là mùa bận rộn nhất của người làm hương trầm.

Như cơ sở của anh, trung bình mỗi ngày, sản xuất hàng chục nghìn thẻ hương. Do đơn đặt hàng lớn, những ngày này, người thợ cuốn hương thường làm việc từ sáng sớm cho đến đêm.

Hương được dùng vào công việc tâm linh nên công đoạn làm hương phải rất cẩn thận, sạch sẽ từ nguyên liệu đến khâu sơ chế, đóng gói. Mỗi cơ sở lại có những bí quyết pha trộn nguyên liệu, tạo ra các loại hương với mùi thơm khác nhau để tạo nên thương hiệu riêng.

Khác với các sản phẩm hương, nhang ở những nơi khác, thì hương thẻ của người Phúc Trạch còn có thành phần là trầm hương của cây dó bầu. Hương cuốn với thành phần từ trầm hương có mùi thơm dịu ngọt, ấm áp.

Nghề làm hương tạo việc làm cho rất nhiều lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ở Phúc Trạch còn có một sản phẩm rất độc đáo là trầm nụ. Là sản phẩm mới ở địa phương, trầm nụ có thành phần trầm khá nhiều. Với đặc điểm khói chìm, khi đốt sẽ tạo thành thác khói khá đẹp mắt, bởi vậy, trầm nụ còn được để làm cảnh.

Ngoài ra, tại đây còn có thêm sản phẩm hương trầm không tăm. Sản phẩm này dùng để đốt, xông trong phòng, trên xe ô tô bằng các loại hộp đốt chuyên dụng. Ngoài mùi hương thơm đặc trưng, sản phẩm còn tạo ra sự tao nhã, sang trọng.

Những năm gần đây, các cơ sở đã đầu tư thêm máy móc để đa dạng hoá sản phẩm.

Nghề làm hương không gò bó về mặt thời gian và kỹ thuật cũng không quá khó nên từ trẻ nhỏ đến người già, từ người thợ lành nghề đến những người nông dân tranh thủ lúc nông nhàn, mỗi người đều có thể đóng góp một khâu trong quá trình làm hương.

"Tuy nhiên, để đáp ứng số lượng hàng lớn cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng tôi đã đầu tư máy móc công nghệ, ngày càng đa dạng hoá các sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương", chủ cơ sở cho biết.

Đưa hương Hà Tĩnh vươn ra thị trường

Đặc biệt, người dân ở đây cũng rất chú trọng xây dựng thương hiệu để phát triển thị trường, nhiều sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường cơ sở thường sản xuất hương theo đơn đặt hàng.

Là cơ sở được được công nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, chị Võ Thị Nga cho biết, dịp cuối năm, rất đông thương lái, du khách đến tận nhà đặt mua hàng về bán, sử dụng và làm quà biếu tặng người thân.

"Tất cả các sản phẩm của cơ sở đều được làm từ 100% bột gỗ trầm hương tự nhiên hoặc vi sinh; đảm bảo sạch, chất lượng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng nên được khách hàng tin dùng, đánh giá cao", chị Nga thông tin.

Những ngày cuối năm, đơn hàng gấp đôi ngày thường nên hầu hết các cơ sở phải thuê thêm lao động thời vụ thường xuyên tăng ca, sản xuất cả buổi tối để kịp đơn hàng, tăng công suất làm việc lên gấp 2 đến 3 lần.

Mẫu mã, độ dài của cây hương vô cùng đa dạng, phục vụ theo yêu cầu của người tiêu dùng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, trầm hương Phúc Trạch hiện nay được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. Các sản phẩm như hương trầm, vòng trầm, cây cảnh trầm đều được người tiêu dùng ưa chuộng vì chất lượng tuyệt vời và mùi thơm đặc trưng.

Nhiều sản phẩm trầm hương Phúc Trạch đã có mặt tại các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; mang lại nguồn thu lớn cho người dân, tạo việc làm cho hàng nghìn người dân.

Những sản phẩm này không chỉ có mặt tại các cửa hàng trong nước mà còn được xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu trầm hương Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn