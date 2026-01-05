Cuba tổ chức quốc tang sau khi 32 công dân thiệt mạng trong chiến dịch Mỹ bắt ông Maduro

Một tòa nhà bị hư hại sau các đợt không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela, trong đó Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ, tại Catia La Mar, Venezuela, ngày 4-1-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-1, Chính phủ Cuba xác nhận có 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ tại Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa sang Mỹ xét xử.

Theo thông báo từ Havana, Cuba sẽ để tang hai ngày vào 5 và 6-1 để tưởng niệm những người thiệt mạng, các nghi thức tang lễ sẽ được thông báo sau.

Dù không nêu nhiều chi tiết, nhưng Chính phủ Cuba cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là thành viên của lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Cuba, được triển khai làm nhiệm vụ liên quan đến an ninh, quốc phòng tại Venezuela.

“Đúng với trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, các công dân của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ với phẩm giá và lòng dũng cảm, và đã hy sinh sau khi kháng cự quyết liệt, trong các cuộc giao tranh trực tiếp với lực lượng tấn công hoặc do các đợt không kích nhằm vào các cơ sở”, thông cáo nêu rõ.

Cuba từ lâu đã cử lực lượng hỗ trợ an ninh cho Tổng thống Maduro kể từ khi ông lên nắm quyền. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người Cuba đang trực tiếp bảo vệ ông Maduro vào thời điểm xảy ra vụ việc và bao nhiêu người đã thiệt mạng tại các địa điểm khác.

Tổng thống Nicolas Maduro, 63 tuổi, cùng phu nhân Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas hôm 3-1 và được đưa sang Mỹ bằng máy bay. Ông hiện bị giam tại một trung tâm tạm giữ ở New York và dự kiến ra hầu tòa vào ngày 5-1 với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro, cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Ông nói động thái của Washington là “hành động xâm lược quân sự chống lại một quốc gia hòa bình vốn không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ”.

Ông Maduro bị Mỹ truy tố từ năm 2020 với nhiều cáo buộc, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy, nhưng ông luôn bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định không liên quan đến các hoạt động phạm pháp.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn