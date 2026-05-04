Hà Tĩnh: Dông lốc, mưa đá khiến 48 căn nhà tốc mái, hơn 5.800 ha lúa đổ ngã

Sáng 4/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc, chiều và tối 3/5 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa đá đã xuất hiện tại xã Sơn Tiến và phường Bắc Hồng Lĩnh đã xuất hiện mưa đá.

Căn nhà của người dân ở xã Cẩm Trung bị tốc mái. Ảnh: HN.



Hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến 48 căn nhà của người dân bị tốc mái. Trong đó, xã Cẩm Trung 18 nhà, phường Bắc Hồng Lĩnh 5 nhà, xã Sơn Tiến 25 nhà. Toàn tỉnh có hơn 5.818 ha lúa vụ Xuân và 8,6 ha ngô đổ ngã.

...

Hơn 5.818 ha lúa Xuân đang trong kỳ thu hoạch bị đổ ngã. Ảnh: PL.



Ngoài ra, xã Cẩm Trung có 2 cột điện cao thế và 1 cột điện hạ thế bị gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng. Xã Sơn Tiến có 11 công trình chăn nuôi bị tốc mái.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết