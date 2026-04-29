Xử lý nữ sinh chạy xe điện tốc độ cao, đăng clip lên mạng xã hội

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hà Linh phát hiện video ghi lại cảnh một nữ sinh chở theo người ngồi sau, điều khiển xe máy điện chạy với tốc độ cao và phương tiện có dấu hiệu nghi bị thay đổi kết cấu. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là em N.T.C (SN 2009, trú tại thôn 5, xã Hà Linh).

Việc chạy xe tốc độ cao rồi đăng tải clip lên mạng xã hội không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn tác động xấu đến nhận thức của thanh thiếu niên.



Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định em N.T.C điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Việc chạy xe tốc độ cao rồi đăng tải clip lên mạng xã hội không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn tác động xấu đến nhận thức của thanh thiếu niên.

Riêng đối với phương tiện có dấu hiệu nghi bị thay đổi kết cấu, Công an xã đang tiếp tục xác minh để xử lý theo pháp luật.

Công an xã Hà Linh đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, tránh để con em thực hiện các hành vi "biểu diễn" nguy hiểm rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý