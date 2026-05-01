Cháy chung cư 20 tầng tại Hàn Quốc, phát hiện di thư của một nạn nhân

Khoảng 10h30 hôm 30/4, một vụ cháy lớn bùng phát tại căn hộ ở tầng 14 của tòa chung cư cao 20 tầng, nằm tại khu Naeson-dong, thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Do lo ngại thương vong lớn, lực lượng cứu hỏa đã ban bố mức ứng phó cấp độ 1, huy động 37 xe chuyên dụng cùng 110 nhân sự đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 12h35 cùng ngày.

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn khiến tám người thương vong, trong đó có hai người tử vong và sáu người khác bị thương do hít phải khói. Các nạn nhân tử vong được xác định là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, cư dân sống tại căn hộ xảy ra cháy, đã rơi từ tầng cao xuống đất trong thời điểm phát hỏa. Vợ của ông (ngoài 50 tuổi) được lực lượng cứu hộ phát hiện tử vong bên trong căn hộ khi đang tiến hành công tác cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy chung cư tại Hàn Quốc. Ảnh: The Korea Herald



Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do người đàn ông để lại. Nội dung thư cho thấy người này rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đồng thời có tâm lý bi quan về cuộc sống. Chiều cùng ngày, đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cho biết, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể là do hành vi phóng hỏa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, nhiều nguồn tin đưa rằng căn hộ nơi phát sinh đám cháy không được trang bị hệ thống sprinkler (đầu phun chữa cháy tự động từ trần) – một trong những yếu tố bị cho là khiến thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại Hàn Quốc, quy định về lắp đặt hệ thống sprinkler được triển khai từ năm 1990, song ban đầu chỉ áp dụng bắt buộc với các tòa nhà từ 16 tầng trở lên. Đến năm 2005, phạm vi được mở rộng xuống các công trình từ 11 tầng và từ năm 2018 tiếp tục hạ ngưỡng xuống 6 tầng. Tuy nhiên, các quy định này không mang tính hồi tố, đồng nghĩa với việc nhiều chung cư được xây dựng trước khi tiêu chuẩn được siết chặt không bắt buộc phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động.

Giới chuyên gia vì vậy cảnh báo một bộ phận không nhỏ chung cư cũ đang trở thành “điểm mù” về an toàn cháy nổ. Kong Ha-seong, Giáo sư Khoa Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thảm họa, Đại học Woosuk, cho rằng cần cân nhắc xây dựng lộ trình bắt buộc bổ sung hệ thống sprinkler cho cả các công trình cũ, dù có thể phải triển khai theo từng giai đoạn để đảm bảo tính khả thi.



Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: cand.com.vn