Hà Tĩnh: Quán cafe bốc cháy trong đêm

Ngọn lửa bốc lên dữ dội. Ảnh: AT.



Thông tin ban đầu từ UBND phường Thành Sen, khoảng 19h10, người dân phát hiện lửa bốc lên từ bên trong quán cà phê Phong. Ít phút sau, ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Lực lượng cảnh sát huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Ảnh: AT.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Tĩnh đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Do đám cháy lan nhanh và kết cấu quán chủ yếu bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

...



Đến khoảng 19h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, xử lý hiện trường nhằm ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Thời điểm xảy ra sự cố, quán đang trong tình trạng đóng cửa nên không ghi nhận thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết