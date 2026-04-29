Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia

8 bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh, SN 2004; Đoàn Việt Anh, SN 2003; Nguyễn Hoàng Lập, SN 2003; Lê Bách Minh, SN 2003; Lê Bảo Hoàng Minh, SN 2003 (cùng trú tại TP Hải Phòng); Phạm Đình Phú, SN 2004; trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm, SN 2008; trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Hà Văn Cần, SN 1996; trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội “Rửa tiền”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 8 đối tượng làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.

Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng được công ty hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng đó sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống Rửa tiền và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh Công an Trung Quốc lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Ngoài ra, quá trình Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ vụ án; đã có 3 đơn vị Công an liên hệ, để đề xuất phối hợp làm việc, lấy lời khai của nhóm đối tượng trên (Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Cà Mau). Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Rửa tiền" liên quan đến 2 đối tượng Đoàn Việt Anh và Hà Văn Cần và có công văn trao đổi về việc nhập vụ án với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.

