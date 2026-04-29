Những thay đổi quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2026 thí sinh cần biết

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được xây dựng theo "ma trận" của Bộ GD&ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng. Ảnh: TTXVN

Theo GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi năm nay về cơ bản được giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc và đề thi minh họa được công bố từ 2 năm trước vẫn tiếp tục được áp dụng. Tỷ lệ câu hỏi và mức độ phân hóa trong đề thi cũng không có sự khác biệt.

Tuy nhiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 6 thay đổi đáng chú ý, tập trung vào khâu tổ chức và quản lý.

Lịch thi dự kiến sớm hơn: So với những năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức vào ngày 11 - 12/6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ.

Cấu trúc bài thi 2+2: Thí sinh thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học.

Không công bố đề minh họa: Năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa vì các yếu tố kỹ thuật được giữ nguyên như năm 2025, tập trung đánh giá năng lực theo chương trình mới.

Thay đổi mẫu đăng ký và giấy báo: Điều đặc biệt của năm nay, Bộ GD&ĐT tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy dự thi.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi. Bộ GD&ĐT đặc biệt nhắc nhở các địa phương về việc thay đổi mã tỉnh, thành để phù hợp với quản lý chính quyền 2 cấp.

...

Quy chế phúc khảo chặt chẽ: Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới. Siết chặt tuyển sinh đại học: Ở xét tuyển đại học, từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm (tổng 3 môn) mới đủ điều kiện xét tuyển đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10 - 12/6, trong đó, ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD&ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Tác giả: Lê Vân

Nguồn tin: baotintuc.vn