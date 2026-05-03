Hà Tĩnh: Xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, giàu sức cạnh tranh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, giàu sức cạnh tranh để từng bước khẳng định vị thế của Hà Tĩnh trên bản đồ du lịch khu vực và cả nước. Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, lấy sản phẩm đặc trưng làm nền tảng. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch được giao nhiệm vụ xác định rõ sản phẩm chủ lực, vùng du lịch trọng điểm; phát triển các tour, tuyến liên kết gắn trải nghiệm – lưu trú – dịch vụ.

Tập trung phát triển các loại hình có giá trị gia tăng cao như du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng và du lịch MICE; đồng thời tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn nhằm thu hút khách ngoài tỉnh và từng bước mở rộng thị trường quốc tế. Đồng thời, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hà Tĩnh và đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số được xác định là giải pháp đột phá để nâng cao hình ảnh điểm đến.

Cùng với đó, tăng tốc chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực du lịch. Các nền tảng dữ liệu, hệ thống thông tin đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ như AI, Big Data, VR, AR sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh để nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng theo xu hướng mới.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và quyền lợi du khách. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như gian lận thương mại, kinh doanh không đủ điều kiện, gây mất mỹ quan du lịch.

Chính quyền cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng môi trường du lịch thân thiện, vận động người dân tham gia gìn giữ hình ảnh địa phương với tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Uu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm chủ lực và hoạt động xúc tiến hiệu quả. Tăng cường thu hút đầu tư vào hạ tầng, khu du lịch quy mô lớn và các dự án dịch vụ chất lượng cao.

Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh liên kết vùng với các địa phương lân cận và quốc tế, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Được biết, thời gian qua, du lịch Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực với hệ thống điểm đến từng bước được đầu tư, chất lượng dịch vụ được cải thiện, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều hạn chế như: Phối hợp liên ngành chưa đồng bộ, quản lý hoạt động kinh doanh còn lỏng lẻo ở một số nơi, tình trạng chèo kéo khách, niêm yết giá không minh bạch vẫn xảy ra, hạ tầng và chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Tìn rằng, qua chỉ đạo nêu trên, ngành du lịch Hà Tĩnh sẽ đồng bộ từ quản lý, quy hoạch, sản phẩm đến công nghệ và nguồn nhân lực. Qua đó, ngành du lịch Hà Tĩnh sẽ hướng đến mục tiêu không chỉ là tăng trưởng về lượng khách, mà còn nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực riêng và cả nước nói chung.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn