Người phụ nữ c.ư.ớ.p g.i.ậ.t nhiều vàng của chủ tiệm

Khoảng 13h, xe của hai nghi phạm dừng trước sân tiệm vàng ở xã Đức Thọ (trước đây thuộc thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ). Người phụ nữ vào trong tiệm, giả vờ hỏi mua rồi cướp giật một số trang sức.

Bà chủ tiệm nhảy qua tủ kính, đuổi theo, nhưng người phụ nữ đã phóng lên xe máy đồng phạm tẩu thoát.

Người phụ nữ giật vàng bỏ chạy, chủ tiệm phóng qua tủ kính đuổi theo nhưng bất thành. Video: Công an cung cấp

Khi đến đoạn giáp ranh với tỉnh Nghệ An, hai người mất dấu. Nhà chức trách nhận định họ có thể đã di chuyển đến xã Thiên Nhẫn (trước đây thuộc huyện Nam Đàn).

Theo thông báo truy tìm của công an, thời điểm gây án, nghi phạm nam cao khoảng 1,7 m, nặng 65-70 kg, mặc áo phông cộc tay màu xám lông chuột, quần dài màu đen, đi giày; người phụ nữ mặc áo phông màu vàng, đeo balô.

Camera an ninh ghi lại cảnh hai nghi phạm xuất hiện gần hiện trường trước thời điểm xảy ra vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp

