Nghẹt thở giây phút nam bác sĩ cứu người đàn ông ngưng tim trên sân pickleball

Video

Sự việc diễn ra vào chiều 25/4, nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao, bác sĩ Lê Quang Huy (Bệnh viện Đà Nẵng) đã lao sang ứng cứu, ép tim liên tục khoảng 5 phút giúp người đàn ông ngừng tuần hoàn hồi tỉnh. Ít phút sau, lực lượng cấp cứu 115 có mặt, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tiếp tục điều trị. Đến ngày 26/4, sức khỏe người đàn ông ổn định và được xuất viện.