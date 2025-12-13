Hà Tĩnh: Dồn lực ổn định đê La Giang, bảo vệ an toàn vùng hạ du

Your browser does not support the video tag.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị để xử lý điểm xung yếu, sửa chữa hạng mục xuống cấp và hoàn thiện gia cố trên tuyến đê La Giang.

Thời tiết chuyển nắng đã giúp các hạng mục duy tu, sửa chữa trên tuyến đê La Giang được triển khai đồng loạt sau thời gian gián đoạn vì mưa lớn. Tuyến đê này giữ vai trò bảo vệ vùng hạ du Bắc Hà Tĩnh nên các điểm xuống cấp được đưa vào danh mục xử lý ưu tiên.

Tuyến đê La Giang, một trong những tuyến đê quan trọng của Hà Tĩnh đang được các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tiến hành duy tu, bảo dưỡng. Ảnh: Cẩm Kỳ



Dự án duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Khối lượng tập trung vào các đoạn mái đê bị xói lở, mặt cơ đê bong tróc, một số vị trí kè và cửa khẩu qua đê tại xã Đức Thọ, Đức Quang và phường Bắc Hồng Lĩnh. Các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành trước cuối tháng 12.

Dự án duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với kinh phí 12 tỷ đồng. Ảnh: Cẩm Kỳ



Trên tuyến từ K1+000 đến K19+000, lớp bê tông cũ tại các điểm xuống cấp mạnh như K4+700, K4+730, K6+040, K6+410, K6+460 và K7+380 được bóc tách, thay bằng kết cấu mới gồm lớp cấp phối đá dăm dày 7 cm, nilon tái sinh và lớp bê tông M250 dày 23 cm. Các thông số về độ phẳng, độ chặt và khả năng chống thấm được kiểm tra theo quy trình thi công.

Các đội thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các hạng mục hoàn tất vào cuối tháng 12 năm nay. Ảnh: Cẩm Kỳ



Tại mái đê phía sông, các đoạn từ K0+570 – K1+300 và K1+500 – K1+970 đang được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kích thước 0,4 x 0,4 x 0,14 m đặt trong khung dầm bê tông M250. Phía dưới là lớp dăm 10 cm và vải địa kỹ thuật nhằm tăng độ ổn định. Ở một số đoạn có bố trí thêm bậc lên xuống rộng 3m và dầm chân mái từ 0,7–2,98 m phục vụ kiểm tra, vận hành.

Các tổ thi công nhanh chóng bóc phong hoá, san nền, dựng khung dầm và đổ tấm lát bê tông. Ảnh: Cẩm Kỳ



Trên toàn tuyến từ K0+000 đến K19+200, các đơn vị đồng thời phát quang mái đê, sửa chữa chân đê, gia cố kè bảo vệ và sắp xếp lại vật tư tại hiện trường. Việc dọn thực bì tạo mặt bằng cho máy móc thi công và giúp kiểm tra hiện trạng thuận tiện hơn.

... Những điểm xung yếu được gia cố, giảm nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão,

nâng cao độ an toàn cho người dân và sản xuất nông nghiệp ven đê. Ảnh: Cẩm Kỳ



Tại xã Đức Quang, kè Bùi Xá đang được xây rãnh thoát nước đỉnh kè dài hơn 107m bằng bê tông M200; các đoạn hư hỏng được gia cố bằng đá hộc trong khung bê tông M250. Ở xã Đức Thọ, các cửa khẩu qua đê tại K4+050, K4+430, K4+530 và K19+149 được thay tấm phai cũ bằng bê tông cốt thép M250, bảo đảm an toàn vận hành.

Không khí thi công trên công trường luôn trong trạng thái khẩn trương. Ảnh: Cẩm Kỳ



Không khí thi công trên công trường luôn trong trạng thái khẩn trương. Tại đoạn thuộc xã Đức Thọ, các tổ thợ của Công ty CP Xây dựng Hà Thành đang làm việc theo dây chuyền: máy múc mở mặt bằng, tổ kỹ thuật kiểm tra lớp móng, đội bê tông dựng khung, đổ tấm lát và nghiệm thu độ phẳng. Mỗi nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng, vừa thi công vừa tự giám sát để hạn chế sai sót.

Sau gần một tháng thi công, khối lượng đạt khoảng 45%. Ảnh: Cẩm Kỳ



Kỹ thuật hiện trường Nguyễn Trọng Hào cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị duy trì khoảng 30 công nhân, 5 máy múc, 5 xe tải và nhiều thiết bị phụ trợ hoạt động liên tục. “Mỗi ngày nắng đều rất quý. Chúng tôi phải tranh thủ tối đa để hoàn thành các phần việc chính như bóc phong hóa, dựng khung dầm, đổ tấm lát. Mưa xuống là phải dừng ngay, nên từng giờ làm việc đều được tận dụng tối đa”, anh Hào nói.

Sau gần một tháng thi công, khối lượng đạt khoảng 45%. Đánh giá bước đầu cho thấy các hạng mục sửa chữa đang giúp ổn định dần mặt đê, mái đê, kè bảo vệ và cửa khẩu, các điểm xung yếu được gia cố đúng kỹ thuật, giảm nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn.

Dự án duy tu tuyến đê La Giang được triển khai để xử lý các điểm hư hỏng và nâng mức bảo vệ cho vùng hạ du. Ảnh: Cẩm Kỳ



Theo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, dự án duy tu tuyến đê La Giang được triển khai để xử lý các điểm hư hỏng và nâng mức bảo vệ cho vùng hạ du. Đơn vị cho biết đang theo dõi chặt chẽ chất lượng và tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 12/2025 để tuyến đê kịp đưa vào vận hành ổn định trong mùa mưa bão năm tới.

Không khí thi công những ngày cuối năm cho thấy quyết tâm của các đơn vị trong việc bảo vệ vùng hạ du trước tác động thời tiết cực đoan. Việc dồn lực duy tu tuyến đê La Giang được đánh giá là kịp thời, thiết thực, góp phần củng cố hệ thống phòng chống lũ, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống cho người dân ven sông.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết