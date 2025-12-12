Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phát mệnh lệnh toàn lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Quang cảnh buổi Lễ Công an Hà Tĩnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.



Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể và toàn dân triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nhận diện và tham mưu đúng, trúng trọng tâm, giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT).

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân.



Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hội nhóm chống đối.

Nắm và tham mưu giải quyết tốt các vấn đề an ninh xã hội, an ninh tại cơ sở; chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa cháy, nổ; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc trên địa bàn.

... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.



Lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải thật sự gương mẫu, trách nhiệm, trăn trở với yêu cầu, nhiệm vụ. Các phòng nghiệp vụ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát hệ lực lượng đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt. Công an cấp xã thường xuyên rà soát, tổ chức điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện vấn đề nổi lên để tập trung tham mưu, xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần tạo thế trận đồng bộ, liên hoàn, hiệu quả trong bảo đảm ANTT.

Công an tỉnh Hà Tĩnh diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ ra quân.



Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2025 đã góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đợt ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đạt hiệu quả cao, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác từ nay đến hết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, không để đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá, đối tượng tội phạm hoạt động lộng hành, gây phức tạp ANTT trên địa bàn…

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý