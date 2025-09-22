Hà Tĩnh đề xuất 14 khu đất với tổng diện tích 80ha để làm NƠXH

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành khoảng 3.700 căn hộ. Đây là con số không lớn so với nhu cầu toàn quốc, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với một tỉnh có dân số hơn 1,2 triệu người, trong đó tỷ lệ người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và cán bộ công chức trẻ chiếm tỉ lệ đáng kể.

Nhà ở xã hội – giải pháp an sinh gắn với phát triển đô thị và khu công nghiệp đang được Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện.



Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn hiện tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhất là tại các khu vực trung tâm như phường Thành Sen, phường Hà Huy Tập, phường Trần Phú, hay các khu vực gắn với phát triển công nghiệp – dịch vụ như Kỳ Ninh, Nghi Xuân, Đức Thọ. Trong khi đó, nguồn cung vẫn còn hạn chế, chủ yếu đến từ một số dự án nhỏ lẻ và nhà ở tự phát. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách: phải tạo lập quỹ đất đủ lớn, đủ hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc nhà ở xã hội.

Trên cơ sở rà soát quy hoạch và khảo sát nhu cầu thực tế, Hà Tĩnh đã đề xuất danh mục 14 khu đất với tổng diện tích gần 80 ha để phát triển nhà ở xã hội. Danh sách này trải dài từ khu vực trung tâm đến các xã vùng ven, bao gồm: TDP Hải Hà (phường Hải Ninh) với diện tích 9 ha; khu đất TDP Tân Thắng (phường Hải Ninh) diện tích 7 ha; khu đất TDP Quyền Thượng (phường Sông Trí) diện tích 5,75 ha.

Người dân Hà Tĩnh kỳ vọng có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội với giá phù hợp.



Khu đất thuộc xã Cẩm Bình (xã Thạch Bình cũ) diện tích 6,85 ha; khu đất thuộc TDP Nam Thượng (phường Hà Huy Tập) diện tích 4,2 ha; khu đất thuộc TDP Tân Học (phường Trần Phú) diện tích 7,31 ha; khu đất thuộc phường Thành Sen (phường Trần Phú cũ) diện tích 6,64 ha; khu đất thuộc TDP Thuận Minh và Quỳnh Lâm (phường Bắc Hồng Lĩnh) diện tích 4,9 ha.

Khu đất thuộc thôn 8 (xã Đức Thọ) diện tích 2 ha; khu đất thuộc thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm) với diện tích 2,6 ha; khu đất thuộc Vùng Cọi, thôn Nam Viên, xã Nghi Xuân (Xuân Viên cũ) với diện tích 11 ha; khu đất thuộc thôn Trùa (xã Sơn Tiến) với diện tích 0,6 ha và khu đất thuộc TDP 7 (phường Nam Hồng Lĩnh) với diện tích 8,05 ha...

Nếu được triển khai hiệu quả, 14 khu đất này sẽ là nền tảng để Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu 3.700 căn hộ, đồng thời góp phần giải tỏa áp lực nhà ở cho người lao động tại khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn. Với người dân thu nhập thấp, công nhân xa quê hay cán bộ trẻ, đây sẽ là cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với giá hợp lý.

Một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại Hà Tĩnh.



Tuy nhiên, chặng đường biến quy hoạch thành hiện thực không hề đơn giản. Vấn đề đầu tiên là thủ tục pháp lý: các khu đất cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp quy hoạch chi tiết. Tiếp đó là nguồn vốn – “nút thắt” lớn nhất. Mặc dù Chính phủ đã có các gói tín dụng ưu đãi, miễn giảm thuế và hỗ trợ về đất đai, song thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại do lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài.

Theo các chuyên gia, nhà ở xã hội vốn có biên lợi nhuận mỏng, trong khi yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Nếu không có cơ chế đủ hấp dẫn, rất khó lôi kéo doanh nghiệp vào cuộc. Hà Tĩnh cần sớm công bố rõ ràng các ưu đãi về tiền sử dụng đất, lãi suất vay, thủ tục hành chính để tạo động lực cho nhà đầu tư.

Hà Tĩnh có lợi thế về quỹ đất, nhưng lợi thế này chỉ phát huy khi được gắn với quy hoạch tổng thể đô thị và hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, Hà Tĩnh cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp. Thứ nhất, đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tổng thể, minh bạch thông tin quỹ đất để tăng niềm tin cho doanh nghiệp. Thứ hai, áp dụng chính sách ưu đãi mạnh hơn, từ tín dụng đến cải cách thủ tục, nhằm giảm chi phí và rủi ro cho nhà đầu tư. Thứ ba, lựa chọn kỹ các chủ đầu tư có năng lực, đảm bảo chất lượng công trình và dịch vụ đi kèm.

