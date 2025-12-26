Thu giữ 25 phong bì tiền tỷ tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án "Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán" xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đây) và một số doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) cùng 7 người bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng.



Quá trình điều tra, các bị can và người có nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục gần 52 tỷ đồng. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại hơn 15,8 tỷ, Hưng nộp hơn 5,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỷ đồng... khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh trị giá khoảng 220 tỷ đồng, đồng thời đề nghị ngừng giao dịch đối với các bất động sản của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng...

Lực lượng chức năng cũng thu giữ tại cơ quan của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 25 phong bì đề tên của các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.

Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

...

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ LĐ-TBXH. Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bị can Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Những bị can này cũng tự xây dựng quy trình thẩm định, trả lời không đúng quy định pháp luật được xem như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải chi đối ngoại.

CQĐT kết luận Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona.

Cơ quan điều tra cho rằng, các bị can đã nhận tổng cộng 15,3 tỷ đồng tiền "bôi trơn" để chạy giấy phép cho 29 doanh nghiệp tương ứng với 30 hồ sơ. Trong đó, ông Hoan nhận 950 triệu đồng, Nam nhận 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thành Hưng (chuyên viên văn phòng Cục quản lý lao động ngoài nước) nhận 3,1 tỷ đồng...

Tổng cộng trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng; cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhận 7,9 tỷ đồng...

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn