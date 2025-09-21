Chấn chỉnh tình trạng “thổi giá” đất ở một số xã ở Hà Tĩnh

Nhóm người đã dựng rạp ngay tại khu đất ở xã Toàn Lưu để thương thảo.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Quốc Hà - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp và các cá nhân tham gia giao dịch bất động sản, yêu cầu siết chặt quản lý thị trường sau tình trạng "sốt đất" xảy ra tại một số xã, phường mà báo chí phản ánh.

Theo đó văn bản nêu rõ: Thời gian qua, thị trường bất động sản của tỉnh Hà Tĩnh có những bước phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị và từng bước cải thiện nhu cầu nhà ở của người dân.

Mảnh đất ở thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu rộng 140m2 được mời chào 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, một số khu vực, địa phương giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực, nguyên nhân một phần do: Một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý “đẩy giá tăng cao”, “tạo giá ảo”, gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.

Thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa minh bạch dẫn đến tổ chức, cá nhân thiếu thông tin, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản làm nhiễu loạn thông tin thị trường. Một số chủ đầu tư dự án bất động sản lợi dụng tình hình nguồn cung bất động sản hạn chế để đưa ra giá chào bán bất động sản cao hơn so với mức trung bình của các dự án bất động sản để thu lợi…

Hàng trăm xe nối đuôi nhau về xã Toàn Lưu để tìm hiểu đất.

Văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về các sản phẩm bất động sản; xử lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng và bất động sản.

Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

Các sở, ban, ngành liên quan các xã, phường phải công khai quy hoạch, tiến độ dự án và tuyên truyền để người dân cảnh giác với chiêu trò thổi giá.

