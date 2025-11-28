Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tăng ca, tăng kíp, đảm bảo tiến độ thi công khu tái định cư đầu tiên

Cuối tháng 11/2025, nhân lúc trời nắng ráo sau những ngày mưa liên tục, các công nhân và máy móc liên tục triển khai công tác thi công khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang được thi công.

Khu tái định cư TDP Liên Vinh có diện tích 3,8ha, tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng, có hạ tầng đồng bộ gồm hệ thống giao thông, điện, nước, chiếu sáng, dự kiến phục vụ cho 57 hộ gia đình.

Dự án do UBND phường Hà Huy Tập làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua. Đây là khu tái định cư đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua địa bàn.

Theo quan sát của phóng viên, hiện công trình đang được triển khai việc bóc phong hoá, san lấp mặt bằng khu tái định cư. Khu vực dự án đã được giải phóng mặt bằng sạch sẽ, chủ yếu là đất công do địa phương quản lý, không có vướng mắc về tài sản hoặc dân cư, vì vậy công tác thi công xây dựng khá thuận lợi.

Công trình đang triển khai việc san lấp mặt bằng.

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió nên quá trình triển khai các hạng mục san lấp có phần khó khăn. Hiện nay, địa bàn đã không còn mưa, vậy nên địa phương đã đốc thúc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tập trung tăng ca, tăng kíp, đảm bảo tiến độ thi công.

Nếu thời tiết thuận lợi, các đơn vị phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành khoảng 70% khối lượng, giá trị hợp đồng và đến cuối tháng 3/2026 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Ngoài khu tái định cư tại TDP Liên Vinh, tại phường Hà Huy Tập sẽ xây dựng 2 khu tái định cư khác.

Ông Tô Thái Hòa, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, chủ đầu tư cho hay: "Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ được tỉnh giao, những ngày qua, địa phương đã khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án".

...

Dự án đường sắt tốc độ cao qua phường Hà Huy Tập có chiều dài 9,1km, dự kiến ảnh hưởng tới 1.028 thửa đất, diện tích 71ha, có 207 hộ thuộc diện tái định cư. Vì vậy, ngoài khu tái định cư ở TDP Liên Vinh, trên địa bàn phường sẽ còn triển khai xây dựng thêm 2 khu tái định cư khác tại tại TDP Đông Tân và TDP Kỷ Các.

Đôn đốc tiến độ các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua 18 xã, 5 phường của tỉnh Hà Tĩnh với tổng chiều dài khoảng 103,42km.

Qua kết quả rà soát sơ bộ, đến nay, dự án dự kiến phải thu hồi khoảng 764,12ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 hộ dân có đất ở, trong đó gần 1.300 hộ phải di dời, tái định cư; cất bốc hơn 4.000 ngôi mộ.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua 18 xã, 5 phường của tỉnh Hà Tĩnh với tổng chiều dài khoảng 103,42km. Ảnh đồ hoạ.

Dự án cũng ảnh hưởng tới hạ tầng lưới điện cùng nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác. Dự trù kinh phí giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn tỉnh ước tính khoảng 8.462 tỷ đồng.

Toàn tỉnh dự kiến phải xây dựng 35 khu tái định cư trên địa bàn 18 xã, phường với tổng diện tích khoảng 87,4 ha, dự toán kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng. "Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và thường xuyên đôn đốc triển khai xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam", ông Sơn nói.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến phải xây dựng 35 khu tái định cư để phục vụ dự án.

Xác định việc bàn giao mặt bằng sạch đúng kế hoạch của Chính phủ là một trong những yếu tố tiên quyết góp phần cho dự án được triển khai, hoàn thành đảm bảo tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo dự án hay ban hành kết luận để thống nhất nội dung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thống nhất chủ trương giao UBND các xã, phường có dự án đi qua thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đến nay, 23/23 địa phương đã thành lập hội đồng bồi thường và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp xã.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, để "gỡ khó" trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao, Hà Tĩnh đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, thẩm quyền, hồ sơ và trình tự thực hiện các dự án thành phần độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đường sắt năm 2025, bảo đảm thống nhất tổ chức thực hiện trong phạm vi cả nước.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn