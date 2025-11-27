Hà Tĩnh: Phạt một doanh nghiệp nuôi tôm không có giấy phép môi trường 320 triệu đồng

Một khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CK.



Người đại diện pháp luật của Công ty này là ông Thân Văn Trọng, chức vụ Giám đốc.

Lý do xử phạt được xác định là Công ty Cổ phần Đô thị và Xây dựng Đại Thành hoạt động nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh không có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp này không bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung “Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi hoạt động không có giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

...

Bởi cơ sở vừa bị ảnh hưởng nặng nề từ 2 cơn bão số 5 và số 10, thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Hiện tại Cơ sở vừa mới thả nuôi 10 ao tôm được 1 tháng, không thể xuất bán hoặc di chuyển tôm ra khỏi cơ sở. Nếu Cơ sở bị đình chỉ hoạt động sẽ bị thiệt hại nặng nề và đứng trước nguy cơ phá sản.

Khu vực xả thải từ khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Yên Hoà ra biển. Ảnh: CK.



Ngoài ra Cơ sở này hoạt động trên địa bàn thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh thuộc khu vực được quy hoạch nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện Cẩm Xuyên (cũ), tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa có phân vùng môi trường, chưa đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải.

Tác giả: Hạnh Nguyên

