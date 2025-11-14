Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Tĩnh

Ngày 14/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Nhân Sâm (SN 1971), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 14/11.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với tân Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành làm tốt nhiệm vụ của mình.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành Giáo dục Hà Tĩnh cũng như cả nước đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành là cần tham mưu, cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – trục đột phá quan trọng được xác định tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các quyết sách chiến lược của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Giám đốc Sở cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích, tinh thần sáng tạo, linh hoạt… khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả nhiệm vụ của ngành tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn được yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để tân Giám đốc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

... Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Bùi Nhân Sâm bày tỏ tinh thần tiếp nhận nhiệm vụ với trách nhiệm cao, quyết tâm đồng hành cùng tập thể Sở để hoàn thành tốt các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành quyết định điều động, phân công ông Bùi Nhân Sâm về công tác tại Sở GD&ĐT. Ông Bùi Nhân Sâm sinh năm 1971, quê xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, từng là giáo viên trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (cũ), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Giám đốc và đại diện các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở.

Trước đó, ngày 29/10, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại