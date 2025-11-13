Ông Bùi Nhân Sâm được điều động giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 58-QĐ/TU về việc điều động, phân công công tác đối với ông Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo quyết định, ông Bùi Nhân Sâm được điều động đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh từ ngày 14.11.2025 để cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Bùi Nhân Sâm được đánh giá cao về năng lực trong ngành Giáo dục

...



Quyết định nêu rõ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung theo quy định.

Ông Bùi Nhân Sâm là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành giáo dục, Bí thư Huyện uỷ và công tác Tuyên giáo của tỉnh. Ông được đánh giá là người có năng lực quản lý, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Việc điều động, phân công nhân sự lần này nằm trong kế hoạch sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh sau Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XX, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá