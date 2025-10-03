Cận cảnh khu chợ bị bão số 10 “vò nát” tại Hà Tĩnh

Chợ Cầu là một trong những khu chợ lâu đời nhất ở xã Xuân Yên (cũ), nay thuộc xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây, chợ họp tự phát, chủ yếu các tiểu thương nhỏ buôn bán, kinh doanh hải sản tươi sống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong vùng.

Từ năm 2016, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn, Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Nghi Xuân cũ đã tổ chức mời thầu việc quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Cầu. Đến nay, chợ Cầu là chợ hạng III thuộc Phương án phát triển chợ đến năm 2023 được tích hợp trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh. Hạ tầng và các tiêu chí theo yêu cầu chợ kinh doanh thực phẩm tại Quyết định 2420/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chỉ trong vòng 1 tháng, chợ Cầu hứng chịu sự tàn phá của 2 cơn bão liên tiếp.

Đồng thời, địa điểm kinh doanh này cũng được UBND huyện Nghi Xuân (cũ) đưa vào danh mục và thực tế đã triển khai đầu tư, xây dựng và cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn cho xã nằm trong quy hoạch chợ đảm bảo đạt chuẩn theo quy định để đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Chợ Cầu là 1 trong 7 chợ được đầu tư xây mới.

Từ năm 2017 đến nay, chợ Cầu với quy mô gần 100 ki ốt phục vụ nhu cầu kinh doanh buôn bán của địa phương đã được đưa vào hoạt động ổn định, khang trang, góp phần đưa huyện Nghi Xuân (cũ) sớm về đích Nông thôn mới.

Nhiều tiểu thương bật khóc khi cùng lúc chịu thiên tai kép, vừa hư hỏng nhà cửa vừa bị mất chỗ mưu sinh duy nhất.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương thì cơn bão số 5 hồi đầu tháng 9/2025 đã khiến cho địa bàn xã Tiên Điền bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có chợ Cầu. Bão số 5 đã khiến cho hàng chục ki - ốt kinh doanh bị tốc mái, nhiều bức tường sập đổ. Các tiểu thương đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, khắc phục để khôi phục lại hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Vừa ổn định được thời gian ngắn thì bão số 10 ập vào tiếp tục quần thảo, “vò nát” khiến chợ Cầu trở thành một đống đổ nát, hoang tàn chỉ sau một đêm.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chợ Cầu sau khi bị bão số 10 quét qua:

Nhiều dãy ki ốt bên trong chợ Cầu bị bão cuốn tốc mái, hư hỏng hoàn toàn.

Tiểu thương chợ Cầu ngán ngẩm trước đống đổ nát nhưng cũng phải nhanh chóng sửa chữa, khắc phục hư hỏng để mưu sinh.

Những hình ảnh tan tác bên trong đình chợ đã lặp lại lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng qua.

Cảnh hoang tàn bên trong đình chợ chính sau khi cơn bão số 10 quét qua.

Loạt ki ốt bị cuốn sạch mái tôn, chỉ còn trơ lại khung sau bão.

Để hỗ trợ bà con tiểu thương, trong 2 ngày 30/9 và 1/10 Công an xã Tiên Điền đã huy động hàng chục lượt CBCS có mặt tại chợ Cầu để giúp người dân dọn dẹp đống đổ nát và khắc phục hậu quả sau bão.

Chính quyền xã Tiên Điền cho biết, đang tập trung hỗ trợ đến mức tối đa nhất về nhân lực cũng như kinh phí để giúp bà con tiểu thương tái thiết lại chợ Cầu lần thứ 2 chỉ trong thời gian 1 tháng vừa qua.

