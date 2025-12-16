Vụ b.é hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết c.ắ.n: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ

Theo báo Dân trí, bé L.N.T.N. (hơn 2 tuổi) đang theo học tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được gia đình phát hiện có nhiều vết cắn, bầm tím và trầy xước trên cơ thể sau một ngày đến lớp.

Theo trình bày của chị P.T.C. (SN 1999, mẹ của bé N.), chiều 10/12, sau khi đón con về nhà và tắm rửa, gia đình phát hiện các dấu vết bất thường ở tay và vùng mặt của bé. Trước đó, giáo viên phụ trách không thông báo sự việc, nhóm Zalo phụ huynh của lớp cũng không có bất kỳ thông tin liên quan.

Bé gái xuất hiện nhiều vết cắn, trầy xước (Ảnh: Huyền Thương).



Chị C. cho biết gia đình hiểu việc trẻ nhỏ đi học có thể va chạm, trầy xước. Tuy nhiên, điều khiến chị không đồng tình là thái độ và cách xử lý của giáo viên, nhà trường sau khi sự việc xảy ra.

Chị C. nói: "Biết rằng trẻ con đi học trầy xước, va chạm với bạn bè là chuyện bình thường nhưng cách xử lý của giáo viên, nhà trường khiến tôi không hài lòng".

Về phía giáo viên phụ trách, chị C. cho biết, khi gia đình chủ động liên hệ, giáo viên mới thông báo lên nhóm lớp. Đáng chú ý, nội dung phản hồi của cô giáo bị phụ huynh đánh giá thiếu trách nhiệm, khiến gia đình bức xúc và cho rằng không nhận được sự tôn trọng cần thiết.

Giáo viên phụ trách trả lời trong nội dung thông báo rằng: “Cô bao nhiêu là việc”.

... Áo của bé gái bị rách nghi của vết cắn (Ảnh: Huyền Thương).



Nhằm làm rõ quá trình xảy ra sự việc, chị C. đã đề nghị nhà trường trích xuất dữ liệu từ camera giám sát. Tuy nhiên, gia đình nhận được thông báo: hệ thống camera toàn trường đã ngừng hoạt động trong nhiều ngày do "bị rút điện", nên không thể cung cấp hình ảnh.

Theo chị C., quá trình làm việc với nhà trường chưa mang lại lời giải thích thỏa đáng. Gia đình cũng không hài lòng với cách ứng xử và phát ngôn của giáo viên trong quá trình trao đổi.

"Đến nay, con gái tôi vẫn còn hoảng loạn, ảnh hưởng tâm lý, ban đêm hay quấy khóc. chị C. bức xúc nói.

Chị C. chia sẻ: “Đến nay, con gái tôi vẫn còn hoảng loạn, ảnh hưởng tâm lý, ban đêm hay quấy khóc. Bản thân là một người mẹ, tôi muốn đấu tranh đòi quyền lợi cho con. Tuy nhiên, khi phản ánh sự việc, tôi không được sự tôn trọng, giáo viên còn tỏ thái độ thờ ơ, hời hợt".

Chị C. bày tỏ mong muốn đấu tranh đòi quyền lợi cho con, song khi phản ánh, chị cho rằng đã không nhận được sự tôn trọng, mà chỉ là thái độ thờ ơ, hời hợt từ giáo viên. “Bản thân là một người mẹ, tôi muốn đấu tranh đòi quyền lợi cho con. Tuy nhiên, khi phản ánh sự việc, tôi không được sự tôn trọng, giáo viên còn tỏ thái độ thờ ơ, hời hợt", Chị C. tâm sự

Trao đổi với Dân trí, đại diện Ban giám hiệu Trường Mầm non thị trấn Phố Châu xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc. Nhà trường cho biết đã mời phụ huynh, giáo viên và các bên liên quan làm việc. Bước đầu, trường xác nhận có sự việc như phụ huynh phản ánh và đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm giáo viên phụ trách.

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn