Hà Tĩnh chơi sốc, chiêu mộ ngoại binh có giá 24 tỷ đồng

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ tiền đạo Yevgeniy Serdyuk. Trên Transfermarkt, chân sút người Ukrania hiện được định giá 800.000 euro (hơn 24,3 tỷ đồng). Đây cũng đang là thời điểm Yevgeniy Serdyuk có mức định giá cao nhất sự nghiệp, giúp anh lọt vào Top 5 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/26. Theo thông tin, Serdyuk đã ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng núi Hồng. Anh cao 1m85, thi đấu ở vị trí tiền đạo và từng khoác áo U21 Ukraine. Trước khi đến Việt Nam, Serdyuk từng thi đấu tại các giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và Bulgaria. Ở mùa giải vừa qua, anh khoác áo CLB CSKA 1948 (Bulgaria), ra sân 23 trận và ghi được 8 bàn thắng.

Tại Hà Tĩnh, Serdyuk được kỳ vọng sẽ thay thế ngoại binh Noel Mbo, người thi đấu không hiệu quả ở mùa trước. Anh sẽ kết hợp cùng Charles Atshimene tạo thành bộ đôi tiền đạo chủ lực mùa này cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã chiêu mộ tổng cộng 9 tân binh, bao gồm: Yevgeniy Serdyuk, Charles Atshimene, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Mạnh Hưng và Võ Ngọc Cường.

Theo kết quả công bố lịch thi đấu V.League 2025/26, ở vòng 1, nhà đương kim vô địch Nam Định sẽ đối đầu Hải Phòng, HAGL tiếp đón Becamex TP.HCM, Hà Tĩnh gặp Ninh Bình, Thanh Hóa đối đầu Đà Nẵng, CA TP.HCM so tài Hà Nội FC, Quảng Nam đối đầu SLNA và CAHN đọ sức Thể Công Viettel.

