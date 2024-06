Hà Tĩnh chậm báo cáo về các dự án trồng cây xanh của Công ty Công Minh

Vì sao Hà Tĩnh chậm báo cáo về Công ty Công Minh?

Ngày 19/2, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có văn bản gửi đến UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn do Công ty Công Minh và các công ty, đơn vị khác có liên quan thực hiện. Ngày 1/3/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đề nghị các địa phương trên địa bàn cung cấp tài liệu và làm việc với Cơ quan ANĐT Bộ Công an; giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) làm đầu mối báo cáo tổng hợp thông tin liên quan đến các dự án trồng cây tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2023. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp kịp thời trong việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan ANĐT.

Đến đầu tháng 6/2024, tức là sau gần 4 tháng có văn bản đề nghị phối hợp của Cơ quan ANĐT Bộ Công an, phóng viên Báo CAND đã nhiều lần liên hệ với đầu mối của tỉnh Hà Tĩnh là Sở KH&ĐT nhưng câu trả lời vẫn là chưa có số liệu tổng hợp của toàn tỉnh để báo cáo. Nguyên nhân là do đến nay, các sở, ngành và các địa phương đang rà soát, có một số đơn vị chưa gửi báo cáo về sở; một số địa phương đã có báo cáo nhưng chỉnh sửa, bổ sung nên chưa tổng hợp được. Trong khi đó, liên hệ trực tiếp với một số đơn vị cấp cơ sở như huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc... thì các địa phương này cho biết, đã hoàn tất cáo báo gửi về đầu mối từ tháng 3/2024. Ngoài ra, vào chiều ngày 22/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức một cuộc họp để nghe báo cáo các dự án án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, khi hỏi về nội dung cuộc họp này, ông Trần Việt Hà - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cho rằng, tỉnh không tổ chức họp và cũng không có báo cáo tổng hợp nào cả, Sở KH&ĐT chỉ có công văn và biểu mẫu gửi các huyện, thành thị để các địa phương này báo cáo số liệu.

Công ty Công Minh và đối tác trúng hàng loạt dự án tại Hà Tĩnh

Theo tài liệu phóng viên có được thì đến thời điểm hiện nay, gần như tất cả 12 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều đã có báo cáo cụ thể về số liệu các dự án, quá trình giải ngân, tình hình trồng và chăm sóc cây xanh của các doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2019 đến nay. Tại huyện Hương Khê, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn đã triển khai thực hiện 2 dự án trồng và chăm sóc cây xanh, do 2 đơn vị nhà thầu thực hiện với tổng giá trị hợp đồng các gói thầu trồng cây xanh là hơn 13,7 tỷ đồng, đến nay đã thanh toán, tạm ứng số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án trồng cây xanh hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến QL15 có giá trị 14,9 tỷ đồng, quy mô trồng mới cây lát hoa hai bên hành lang tuyến đường. Dự án được thực hiện từ tháng 12/2021, đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ (Công ty Tây Nam Bộ) - Công ty TNHH Môi trường An Nguyên, với giá trị trúng thầu là hơn 12,5 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với số lượng là 4.539 cây, huyện Hương Khê đã thanh toán cho nhà thầu số tiền gần 9,6 tỷ đồng nhưng đến nay công trình vẫn chưa chính thức bàn giao cho các địa phương để đưa vào sử dụng. Hiện nay, một số cây trồng thuộc phạm vi dự án bị chết, đổ gãy, nhiều cây chậm phát triển phải thay thế. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hương Khê còn thực hiện công trình đường công viên cây xanh kết hợp quảng trường Trung tâm huyện Hương Khê, với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng, trong đó Công ty Tây Nam Bộ trúng thầu thi công các hạng mục cây xanh với giá trị gần 1,2 tỷ đồng để trồng cây Cau vua và cây Giáng hương.

Tại huyện Can Lộc, từ năm 2019 đến nay địa phương này đã thực hiện 4 dự án trồng, chăm sóc cây xanh với tổng giá trị đã thực hiện hơn 22,529 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo cây xanh khu tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu, công viên Tuy Phước và hệ thống cây xanh tại Trung tâm thị trấn Nghèn có giá trị hơn 8,4 tỷ đồng do Công ty Công Minh thi công. Dự án được thực hiện vào tháng 8/2019 và đến nay đã hoàn thành việc quyết toán. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Can Lộc còn thực hiện 3 dự án trồng cây xanh khác, bao gồm Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh khuôn viên Huyện uỷ, UBND huyện, khuôn viên nhà văn hoá Xuân Diệu và chăm sóc - duy trì cây xanh trên địa bàn thị trấn Nghèn trị giá gần 3,5 tỷ đồng; Dự án cải tạo trồng mới hệ thống cây xanh hai bên vỉa hè quốc lộ 1A và chăm sóc duy trì cây xanh trên địa bàn thị trấn Nghèn giá trị hơn 4,4 tỷ đồng và Dự án chỉnh trang cây xanh sân vận động huyện và tuyến đường trung tâm thị trấn Đồng Lộc gần 5 tỷ đồng. Cả 3 dự án nói trên đều do Công ty Tây Nam Bộ thi công.

Trong những năm gần đây, Công ty Tây Nam Bộ cũng là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu về cây xanh trên địa bàn Hà Tĩnh. Với phương thức liên danh chính hoặc độc lập tham gia dự thầu, công ty này đã trúng 25 gói thầu có giá trị lớn. Có thể kể đến là Dự án đầu tư hệ thống cây xanh tuyến đường ĐH.105 đoạn từ cầu Hồng Quang, xã Việt Tiến đến thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà với tổng mức hơn 6,9 tỷ đồng, Công ty Tây Nam Bộ trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập. Tại gói thầu Xây dựng hệ thống cây xanh tuyến đường ĐH.106 đoạn từ đường tránh quốc lộ 1A tại xã Tân Lâm Hương đến Tỉnh lộ 21, huyện Thạch Hà, công ty này cũng là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng trọn gói với giá 7,3 tỷ đồng. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn..., Công ty Tây Nam Bộ cũng đã tham gia dự thầu hầu hết các dự án trồng cây xanh mà các địa phương này mời thầu và đã trúng thầu thực hiện các gói thầu có giá trị lớn như: Gói thầu trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã Hồ#ng Lĩnh trị giá 5,8 tỷ đồng; gói thầu trồng cây xanh một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trị giá 4,2 tỷ đồng...

Được biết, đến nay đã có hơn 20 địa phương trong cả nước được Cơ quan ANĐT Bộ Công an gửi văn bản yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh do Công ty Công Minh và các công ty, đơn vị khác có liên quan thực hiện. Dữ liệu đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Công Minh đã tham gia 228 gói thầu, kết quả trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị huỷ. Trong khi đó, từ năm 2019 đến tháng 6/2023, Công ty Tây Nam Bộ đã tham gia 93 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 73 gói, trượt 15 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tháng 6/2020, hai doanh nghiệp này cũng đã liên danh với nhau để trúng gói thầu chăm sóc cây xanh trị giá 12 tỷ đồng tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều bất thường là các doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu tại tỉnh Hà Tĩnh nhưng lại “vắng bóng” tại địa phương lân cận là tỉnh Nghệ An, mặc dù rất tiềm năng khi từ năm 2019 đến nay, Nghệ An thực hiện 114 dự án trồng và chăm sóc cây xanh, với tổng mức đầu tư hơn 211,4 tỷ đồng.



