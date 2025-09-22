Nữ sinh ở Hà Tĩnh sập bẫy lừa đảo từ “trò chơi may rủi”

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một học sinh lớp 10 về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 triệu đồng qua trò chơi "quay số trúng thưởng" trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8/9, em N.T. (SN 2009, trú tại xã Lộc Hà) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thì thấy một tài khoản có tên “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi quay số, với nhiều người tham gia. Tò mò và tin tưởng, em đã nhắn tin để tìm hiểu và được hướng dẫn chuyển khoản 200.000 đồng vào tài khoản mang tên Võ Quốc Duy để “kéo vốn chơi”.

Sau lần chuyển tiền đầu tiên, đối tượng thông báo "kèo bị gãy" và đề nghị em T. ứng trước 2 triệu đồng để chơi kèo tiếp theo với cam kết nếu thua sẽ được hoàn tiền. Tin lời, em T. đã vay mượn bạn bè để gửi thêm. Tiếp đó, đối tượng tiếp tục viện lý do “ghi sai nội dung chuyển khoản” và yêu cầu em T. chuyển thêm 500.000 đồng để “sửa”, nhưng sau khi thương lượng, em chỉ gửi thêm 300.000 đồng.

Tổng cộng, em T. đã chuyển cho đối tượng 2,5 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng cắt đứt liên lạc và chặn mọi liên hệ với em T. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

