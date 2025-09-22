Hà Tĩnh: Cần làm rõ việc Công ty Đông Quân LAND đưa thông tin gian dối để bán đất nền

Ngày 20/9 vừa qua, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND (Đông Quân Land Company) tổ chức bán các lô đất nền tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là thời điểm “sốt đất” tại địa phương này. Bởi sau khi có thông tin công bố Khu quy hoạch cụm công nghiệp phía Tây nằm ở xã Toàn Lưu lập tức giá đất nơi đây bị đẩy lên cao. Hàng trăm “cò đất” đổ xô đi săn đất, khiến giá đất nhảy theo từng ngày.

Nhân viên của Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND gửi thư mời xem đất



Trước thời điểm mở bán vào ngày 20/9, nhân viên của công ty này đã gửi thư mời đến khách hàng và người dân. Thư mời nêu rõ “Mở bán dự án đất nền ven sông” tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu vào lúc 9h30 sáng ngày 20/9/2025. Những khách hàng có nhu cầu đến xem, mua đất sẽ được công ty này đến đưa đón.

Trong bản Catalog (tài liệu quảng cáo dạng in) được phía Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND vẽ giới thiệu cho khách hàng khá đẹp mắt, với bối cảnh gồm nhiều hạng mục như đường nhựa nội khu, đường ven sông với hệ thống cây xanh nằm bên con sông xanh biếc, một khu vực gần giống công viên cây xanh rất bắt mắt.

Phối cảnh khu đất được Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND vẽ ra rất đẹp mắt, nhưng thực tế thì khác xa

Theo như bản vẽ phối cảnh thì phía bên phải tuyến đường nội khu này sẽ có một diện tích giống như công viên cây xanh cùng đường giao thông bao quanh, thế nhưng thực tế thì chỉ có cây cối um tùm tiếp giáp với bờ sông



Có mặt tại địa điểm trên từ sáng sớm đã có khá nhiều người tập trung quanh khu đất. Theo quan sát của phóng viên, khu đất mà phía Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND giới thiệu là dự án thực chất chỉ là một khu đất trống nằm ở nơi hẻo lánh. Chủ khu đất sau đó hiến đất rồi làm một số tuyến đường ngắn xunh quanh khu đất rồi phân lô, tách ra nhiều thửa. Không có hệ thống điện mà chủ đất chỉ cho lắp một số bóng điện bằng năng lượng mặt trời, không có hệ thống thoát nước hay các quỹ đất để trồng cây xanh hay công viên như bản quảng cáo. Phía mặt con sông nhỏ gần đó, cây cối um tùm khác xa với trong bản vẽ.

Theo như bản phối cảnh được Công ty này giới thiệu so với thực tế thì có một con đường nội khu vẫn chưa được hoàn thành, chỉ mới đổ một lớp đá dăm mỏng.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND tư vấn cho khách hàng, nhưng không cho xem đầy đủ thông tin về dự án



Nguy hiểm hơn, phía hạng mục đường nội khu tiếp giáp với con sông, chủ đất cũng thi công kém chất lượng, phần gia cố nhiều vị trí đã bị xuống cấp, nứt toác, nguy cơ bị sạt lở khi mùa mưa lũ về.

Đến khoảng 9h hơn, xe ô tô chở hàng chục người gồm nhân viên của Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND và một số khách hàng đến khu đất này.

Khu đất này được các đối tượng chia ra thành 39 lô đất với diện tích mỗi lô từ hơn 124m2 đến hơn 134m2 được chào bán với giá hơn 300 triệu đồng.

Điều khó hiểu là dù được quảng cáo dự án rao bán công khai nhưng phía Công ty này khi đưa bản Catalog chỉ cho khách hàng xem bản vẽ quy hoạch các lô đất, còn các thông tin khác về dự án lại không được xem. Dù khách hàng yêu cầu xem đầy đủ thông tin về dự án này đều bị phía công ty này từ chối.

Một con đường nội khu nhưng chưa được hoàn thành nhưng chủ đầu tư vẫn rao bán các lô đất



“Tôi biết có thông tin mở bán đất nền nên tôi lên xem đầu tư. Thấy thông tin công ty cung cấp khá đẹp nhưng khi đến xem thực tế thì không giống lắm. Tôi cũng đang đắn đo không biết có nên đầu tư hay không”, một người dân trú tại phường Hà Huy Tập cho biết.

Ông Bùi Tôn Quân, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND cho biết, đơn vị ký hợp đồng phân phối bán các lô đất nền này cho một người tên Hiếu (trú tại TP Hà Tĩnh cũ), đồng thời thừa nhận không có dự án nào cả. Việc lấy tên dự án ven sông là để thu hút người mua.

Phần mái kè sát bờ sông bị nứt toác

Phần mái kè được chủ khu đất thi công kém chất lượng nguy cơ sạt lở cao khi mùa mưa đến



Trước đó, ngày 19/9/2025 Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung liên quan để hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn tỉnh tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch.

Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị Các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh: chủ đầu tư dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị đô thị có nhà ở, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ động triển khai đến công an các xã, phường xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về các sản phẩm bất động sản; xử lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng và bất động sản…

Trao đổi với phóng viên về việc Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đưa ra thông tin giới thiệu bán dự án đất nền ven sông phía lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, trên địa bàn hiện không có dự án đất nền nào.

“Hiện nay trên địa bàn chưa có dự án đất nền nào. Mấy hôm nay phía Công an cũng đã mời một số đối tượng về làm việc rồi. Chúng tôi cũng đã giao cho bên công an để họ làm rõ”, vị này cho biết.

