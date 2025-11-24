Hà Tĩnh bứt phá thu hút đầu tư nhờ động lực cải cách hành chính

Đột phá từ cải cách hành chính - nền tảng cho tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến năm 2025, Hà Tĩnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng liên quan đến cải cách hành chính, những tiêu chí được xem là thước đo năng lực phục vụ của bộ máy công quyền. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh đứng thứ 18 cả nước, tăng 10 bậc; chỉ số PAPI xếp thứ 7, tăng 1 bậc; trong khi chỉ số SIPAS mức độ hài lòng của người dân, vươn lên vị trí thứ 4 toàn quốc, tăng 3 bậc. Những kết quả này không chỉ là các con số khô khan, mà phản ánh sự chuyển động thực chất trong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và cam kết phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh.



Ông Bùi Việt Phú – Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính Hà Tĩnh) cho biết, quá trình cải cách, nhất là số hóa thủ tục, rút ngắn quy trình và nâng cao tính minh bạch, đã giúp tăng niềm tin của nhà đầu tư. Chính quyền các cấp thay đổi hướng tiếp cận, từ quản lý sang phục vụ, từ bị động sang chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, các hoạt động đầu tư, sản xuất- kinh doanh tại Hà Tĩnh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và ổn định. Chỉ trong 10 tháng năm 2025, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 36 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 107.782 tỷ đồng, tăng 16 dự án và gấp 7 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh sức hút ngày càng mạnh của tỉnh đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, tỉnh cũng thu hút được 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 22,9 triệu USD. Tiêu biểu có dự án Nhà máy sản xuất trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 2,5 triệu USD đã chính thức vận hành bước đầu.

Giữa tháng 11/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương, đồng thời phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng, triển khai tại phường Vũng Áng với quy mô sử dụng đất khoảng 123,5 ha.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu Kinh tế Vũng Áng, đi vào hoạt động với quy mô 360.000 m2, công suất 200.000 xe/năm.



Ở lĩnh vực công nghiệp nặng, nhiều dự án quy mô lớn cũng đã hoàn thành như Nhà máy sản xuất ô tô điện giai đoạn 1, Nhiệt điện Vũng Áng II, hay Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng… Tổng vốn đầu tư giải ngân từ khu vực ngoài nhà nước trong 10 tháng ước đạt 25.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2024 – con số thể hiện sức sống mạnh mẽ của dòng vốn tư nhân.

Đa dạng hóa lĩnh vực từ nông nghiệp hữu cơ đến năng lượng sạch

Hà Tĩnh đang lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế theo chiều sâu, ưu tiên các lĩnh vực bền vững, công nghệ cao và thân thiện môi trường. Mô hình nông nghiệp sạch là một trong những hướng mở đầy triển vọng.

Dự án Eco Green Farm Đức Thọ – tổng vốn hơn 56 tỷ đồng, diện tích 82 ha – được xem là điểm nhấn với mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chuyển giao công nghệ cho người dân địa phương. Dự án kỳ vọng tạo chuỗi giá trị nông nghiệp mới, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững.

Trong khi đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo chứng kiến bước tiến mạnh mẽ với dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, gồm 47 tua-bin công suất 5–8,5 MW. Đây là một trong những dự án chiến lược, định hướng Hà Tĩnh trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Bắc Trung Bộ. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành quý IV/2028.

UBND tỉnh đã giao Sở Công thương làm đầu mối lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu thẩm định nghiêm ngặt về pháp lý, kỹ thuật, môi trường và hiệu quả kinh tế để đảm bảo dự án có tính khả thi cao.

Không chỉ thu hút đầu tư mới, Hà Tĩnh còn chú trọng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, chủ động đồng hành ngay từ giai đoạn khảo sát, chuẩn bị mặt bằng đến các thủ tục liên quan.

Công ty Thủy sản Thông Thuận tại Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão số 10 và 11, ổn định tái sản xuất vụ tôm mới.



Đặc biệt, trong tháng 10/2025, nhân dân Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, làm hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu và thủy sản bị thiệt hại. Trước tình hình đó, Chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định nơi ở, khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội.

Chính phủ đã ban hành Quyết định 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã phân bổ hơn 81,5 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tới các xã, phường bị thiệt hại nặng (mức hỗ trợ 250 triệu đến một tỷ đồng/xã tùy mức độ).

Các tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng cũng đồng hành hỗ trợ. Nhờ sự quan tâm của các cấp, sự đồng lòng của nhân dân và đông đảo các lực lượng từ quân sự, công an, thanh niên...tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, đời sống người dân đang từng bước được cải thiện, góp phần giữ vững ổn định xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo PLVN