Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cách làm ở Hà Tĩnh

Phát huy trí tuệ cho khát vọng phồn vinh

Đến ngày 15/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 112.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý một cách bài bản, có hệ thống, dân chủ và rộng rãi đến toàn dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được tỉnh Hà Tĩnh triển khai sâu rộng, bằng hình thức đa dạng, phong phú. Việc hướng dẫn góp ý và nội dung các văn kiện được đăng tải đầy đủ trên cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, cùng hệ thống trang thông tin của các sở, ngành, địa phương, đơn vị và trên các nền tảng số, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận kịp thời để góp ý đúng định hướng.

Kết quả góp ý văn kiện Đại hội được thông tin thường xuyên trên các kênh truyền thông, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý, xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo tổng hợp từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 9.857 hội nghị lấy ý kiến và 786 hội thảo, tọa đàm khoa học, cùng nhiều hình thức khác như hòm thư góp ý, sinh hoạt chi bộ chuyên đề, lấy ý kiến trực tuyến qua các nền tảng số. Tổng cộng có hơn 112.270 lượt ý kiến, trong đó hơn 54.000 ý kiến trực tiếp tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Các ý kiến nhìn chung có chất lượng cao, bám sát nội dung dự thảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và thực tiễn phong phú.

Các đảng viên tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại sinh hoạt chi bộ. (Ảnh: Minh Châu).

Sự tâm huyết và trách nhiệm được thể hiện rõ nét từ các cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã lãnh đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tổ chức nghiên cứu, thảo luận, góp ý thông qua nhiều hình thức như hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ mở rộng, thảo luận nhóm, và cả hình thức trực tuyến, đảm bảo mọi đảng viên đều được tham gia hiến kế. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhiều ý kiến rất chất lượng, tập trung góp ý vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nêu gương người đứng đầu.

Với số lượng hơn 7.000 đảng viên, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tập trung vào những vấn đề lớn, mang tính chiến lược như đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm, cùng với việc góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đang tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đại biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị do Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. (Ảnh: Minh Châu).

Những nỗ lực này không chỉ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, mà còn hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự linh hoạt trong cách làm còn được thể hiện qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý, tập hợp ý kiến chuyên sâu, tâm huyết đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, các vị hội đồng tư vấn. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các ý kiến đã thẳng thắn, có chiều sâu, bám sát thực tiễn của tỉnh và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các ý kiến được tổng hợp đầy đủ, khách quan và kịp thời gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Từ sinh hoạt chi bộ đến góp ý qua VNeID

...

Trong nhiều hình thức lấy ý kiến, một điểm sáng là việc ứng dụng nền tảng VNeID để lấy ý kiến Nhân dân. Đây là cách làm thuận tiện, phù hợp với xu thế của thời đại, dễ dàng tiếp cận được với nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ. Để triển khai hiệu quả hình thức này, nhất là dịp cao điểm lấy ý kiến, hệ thống tuyên giáo và dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể các bước triển khai; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, quyền làm chủ tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước,...; bố trí cán bộ trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn người dân góp ý thông qua ứng dụng VNeID.

Anh Nguyễn Công Thuận, Bí thư Đoàn xã Thạch Khê hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Châu)

Sau 1 tháng triển khai, Hà Tĩnh có gần 58.000 ý kiến của cán bộ, đảng viên góp ý thông qua ứng dụng VNeID, đạt 76,10% kế hoạch đề ra, xếp thứ 8 cả nước.

Song song với đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế để việc lấy ý kiến đạt hiệu quả cao nhất. Đợt sinh hoạt chi bộ định kỳ đầu tháng 11 được xem là kênh lấy ý kiến rộng rãi nhất. Hầu hết các chi bộ trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức sinh hoạt kết hợp thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, tạo không khí sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm. Bà Bùi Thị Kiều Nhi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc cho biết, nhiều ý kiến góp ý sát thực tiễn, đặc biệt là định hướng phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đề nghị đánh giá sâu hơn chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Việc lồng ghép nội dung góp ý dự thảo văn kiện vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ tại nhiều xã, giúp đảng viên dễ tiếp cận, dễ thảo luận, tạo ra nhiều ý kiến rất cụ thể, gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: Minh Châu)

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, có thể khẳng định, đợt lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại Hà Tĩnh được triển khai nghiêm túc, dân chủ, bài bản, hiệu quả, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, hướng về Đại hội XIV với niềm tin và kỳ vọng mới.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nhiệm vụ lấy ý kiến để người dân thấy được trách nhiệm, quyền lợi của mình thông qua việc góp ý vào dự thảo các văn kiện. Tập trung nâng cao chất lượng ý kiến góp ý. Chú trọng tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chuyên sâu với chủ đề rõ ràng để phát hiện các đề xuất mới, tư duy mới, góc nhìn đa chiều từ các nhà khoa học, nguyên lãnh đạo tỉnh, doanh nhân, trí thức, nguồn lực đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV.

Đoàn viên, thanh niên xã Kỳ Hoa tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Châu).

Với cách làm linh hoạt, bài bản và sáng tạo, Hà Tĩnh đã tập hợp được trí tuệ toàn dân, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện các quyết sách lớn của Đảng trong nhiệm kỳ mới, thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị. Kết quả đó không chỉ góp phần hoàn thiện văn kiện mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, hướng tới Đại hội XIV với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV