Hà Tĩnh: Bổ nhiệm 137 phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó quân sự cấp xã

Thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai chặt chẽ Đề án tổ chức, biên chế ban CHQS cấp xã.

Quá trình lựa chọn, sắp xếp cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan nhằm chọn ra những sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Bùi Hồng Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trao quyết định cho các cán bộ



Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định cho 137 sĩ quan chính quy về đảm nhiệm chức danh phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 69 cán bộ sĩ quan giữ chức vụ phó chỉ huy trưởng, 68 cán bộ sĩ quan giữ chức vụ chính trị viên phó ban CHQS cấp xã, phường.

Trước đó, ngày 14/1, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại Ban CHQS xã, phường thuộc Bộ CHQS tỉnh và trao quyết định của Quân khu 4 về việc điều động, bổ nhiệm 69 sĩ quan Quân đội chính quy đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, Bộ CHQS tỉnh đã giao cho các đơn vị trực thuộc trao quyết định bổ nhiệm cho 42 cán bộ sĩ quan là trợ lý ban CHQS cấp xã, phường.

Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức quân sự cơ sở ở Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn