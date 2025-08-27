Sử dụng máy phát điện gần phòng ngủ, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh bị ngạt khí CO

Theo SKĐS, trước đó, khoảng 22h ngày 25/8, Hà Tĩnh mất điện do bão số 5. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông T.H.A. (SN 1951, trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) sử dụng máy phát điện. Sau đó cả gia đình ông A. gồm 3 người đi vào phòng ngủ.

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS



Do máy phát điện để ngoài hành lang nhưng thông với phòng ngủ, khi máy nổ đã khiến khí xả lan vào trong khiến ông A. cùng người vợ rơi vào tình trạng co giật, có dấu hiệu ngạt khí. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa vợ chồng ông A. đến Trung tâm Y tế Kỳ Anh cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Kỳ Anh, khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, khó thở. Sau khi cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Ngộ độc khí CO (carbon monoxide) là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe con người. CO là một loại khí độc không màu, không mùi, không vị, không gây kích ứng, điều này làm cho việc nhận biết sự hiện diện của nó trở nên khó khăn. CO có nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau, phổ biến nhất là trong các thiết bị sưởi ấm, hệ thống khí đốt, lò nung, bình đun nước nóng, bếp lò sử dụng gỗ hoặc than, máy phát điện chạy bằng xăng dầu.

Khí CO gây nguy hiểm cho sức khỏe khi nó tồn tại trong không khí và được hít vào cơ thể. Các triệu chứng của ngộ độc CO có thể thay đổi tùy theo mức độ nồng độ khí CO và thời gian tiếp xúc. Ngộ độc CO có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Điều quan trọng là phải hiểu về nguy cơ từ khí CO và thực hiện các biện pháp an toàn để tránh tiếp xúc quá mức với nó.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Carbon monoxide (CO) được sinh ra khi nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu, khí gas không được đốt cháy hoàn toàn.

...

Khí CO có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu gấp 200 lần so với oxy, khiến máu không thể vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu oxy cấp tính, gây tổn thương các cơ quan, đặc biệt là não và tim. Ngộ độc khí CO làm cho tế bào não bị tổn thương dẫn đến thoát dịch, phù nề não, bệnh nhân có thể bị mất ý thức, hôn mê sâu, sống thực vật cả đời, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu, điều trị kịp thời.

Nguyên nhân chính gây ngộ độc khí CO từ máy phát điện là do việc sử dụng máy trong không gian kín, khiến khí CO không thoát ra được mà tích tụ lại, đặc biệt khi sử dụng máy trong thời gian dài hoặc trong môi trường thông gió kém.

Nhiều vụ ngộ độc khí CO đáng tiếc đã xảy ra do người dân sử dụng máy phát điện trong không gian kín như nhà kho, hầm, hoặc trong ô tô đóng kín cửa.

Các nguồn ngộ độc CO phổ biến bao gồm: Khói từ đám cháy, lò đốt khí gas, bình nóng lạnh đun bằng khí gas; Lò sưởi dầu hỏa, lò nướng than, bếp cắm trại và máy phát điện chạy bằng xăng, dầu hoặc gas; Ô tô hoặc các phương tiện khác được để lại trong nhà, nhà kho và gara đỗ xe; Đốt rơm, rạ trong những vụ gặt ở gần khu dân cư cũng là nguồn tạo ra một lượng khí CO cao.

Cần chú ý đến những biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng máy phát điện nhỏ trong gia đình. Ảnh baochinhphu.vn



Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh ngộ độc khí CO, việc đảm bảo môi trường sống an toàn là điều vô cùng quan trọng. Khi sử dụng máy phát điện, hãy luôn đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, cách xa cửa ra vào và cửa sổ ít nhất 6 mét. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy để đảm bảo hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố. Khi phát hiện người bị ngạt khí CO cần đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn