Hà Tĩnh: Báo tin giả cảnh sát giao thông nhận tiền, người đàn ông bị xử phạt

Sáng 10.9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Vũng Áng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với N.Đ.A (SN 1997, trú tại phường Vũng Áng) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật.

Trước đó, N.Đ.A đã gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an, phản ánh: vào ngày 4.7.2025, anh bị một tổ CSGT ra hiệu dừng xe và có hành vi nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh và xác định nội dung phản ánh của anh N.Đ.A là không có thật.

... Cơ quan công an làm việc với N.Đ.A (ảnh: Công an Hà Tĩnh)



Tại cơ quan công an, N.Đ.A. đã thừa nhận, hành vi báo tin giả và cho biết mục đích của việc làm này là để kiểm tra xem đường dây điện thoại nóng có hoạt động và cơ quan chức năng có vào cuộc xác minh phản ánh của công dân hay không.

Cơ quan công an xác định, hành vi của N.Đ.A đã vi phạm Điểm C, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo thẩm quyền, Công an phường Vũng Áng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.Đ.A số tiền 2,5 triệu đồng.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

