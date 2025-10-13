Đại hội Thi đua yêu nước Hà Tĩnh lần thứ VIII: Lan tỏa khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp

Sáng 13.10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, trong đó có 100 điển hình tiên tiến được vinh danh.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Dự đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu IV; cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và gần 400 điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Hà Tĩnh đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh

Ông đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn tới.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết, 5 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng. Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, khởi công nhiều dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng trọng điểm.

Đại hội có sự tham dự của hơn 500 đại biểu

...

Các phong trào như “Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đạt nhiều kết quả nổi bật: toàn tỉnh hoàn thành 8/8 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; 100% phường, thị trấn và 3 thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,9%. Trong 5 năm, Hà Tĩnh đã hoàn thành 2.281 căn nhà trong phong trào xóa nhà tạm, vượt tiến độ Trung ương giao.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được vinh danh. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 4.846 điển hình tiên tiến được tôn vinh tại các hội nghị cơ sở; gần 900 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và hơn 11.500 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh.

Những tấm gương đó đã góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Giai đoạn tới, Hà Tĩnh xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 4 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua; chúc mừng những nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Phân tích bối cảnh mới, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước, Hà Tĩnh cần phát huy vai trò, kết quả, thành tích của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn trước, đưa phong trào thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xu thế mới để phong trào mang tính thực chất, thấm sâu vào đời sống xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh; đại hội vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành, của địa phương và của tỉnh nhà.

Đại hội vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa