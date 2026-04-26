Gói thầu 6,4 tỷ đồng tại Trường Đại học Hà Tĩnh: Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt có được thi công?

Gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa một số công trình tại Trường Đại học Hà Tĩnh có giá 6,443 tỷ đồng, đóng thầu ngày 29/12/2025 với 7 nhà thầu tham dự.



Gói thầu có giá 6,443 tỷ đồng, đóng thầu ngày 29/12/2025 với 7 nhà thầu nộp HSDT. Ngày 16/4/2026, Trường Đại học Hà Tĩnh công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, 6 nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn đều không được xem xét về đề xuất về tài chính. Trong đó, Công ty TNHH Tiền Phong Quảng Trị (5,593 tỷ đồng) bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 5 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật gồm: Công ty CP Xây dựng và Giám sát Đức Hùng (5,476 tỷ đồng); Công ty CP DTT 268 (5,798 tỷ đồng); Công ty CP Tư vấn xây dựng Nghi Sơn (6,086 tỷ đồng); Công ty CP Hoàng Anh (6,103 tỷ đồng); Công ty TNHH Minh Trí Holdings Group (6,436 tỷ đồng). Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt trúng thầu với giá 6,438 tỷ đồng.

Sau khi Chủ đầu tư công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty CP Hoàng Anh có văn bản kiến nghị về kết quả đánh giá HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu. Văn bản này cho biết, theo báo cáo đánh giá HSDT, Nhà thầu không đạt phần đánh giá về kỹ thuật tại các tiêu chí điểm 1.1, 1.2, 2.1, 7.2 (các cam kết khi tham dự thầu).

Công ty CP Hoàng Anh không đồng ý với kết quả đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư vì cho rằng đã có bản cam kết vật liệu đính kèm của các đơn vị: Công ty CP Thiên Tuấn, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Nguyên HT, Công ty TNHH Thủy Mạnh, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại HMQ, Công ty TNHH TM&DV Hòa Tiến, Công ty TNHH MTV Ngân Đức. Nhà thầu cũng cam kết bảo đảm sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng vật tư, vật liệu đã đề xuất trong HSDT nếu trúng thầu, kèm theo các bản cam kết có dấu đỏ của nhà cung cấp vật liệu thực hiện công trình này. Nhà thầu cũng cam kết làm việc với chính quyền địa phương, ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực vận chuyển chất phế thải đổ đúng nơi quy định…

Ngày 22/4/2026, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết, Gói thầu sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên năm 2025 của địa phương, nhưng không kịp lựa chọn nhà thầu trong năm 2025. Vì vậy, Chủ đầu tư đang dừng ký hợp đồng để chờ ý kiến quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc có đồng ý bố trí nguồn vốn thực hiện cho Gói thầu 01.XL hay không. Đây là tình trạng chung của nhiều gói thầu trên địa bàn Hà Tĩnh do chưa có quyết định của Tỉnh về việc được chuyển tiếp nguồn vốn thực hiện từ năm 2025 sang năm 2026. Trường hợp, nếu UBND Tỉnh không đồng ý cho chuyển tiếp nguồn vốn thực hiện từ năm 2025 sang năm 2026 thì buộc phải hủy thầu. Về kiến nghị của Công ty CP Hoàng Anh, Chủ đầu tư đã giao cho Công ty CP Xây dựng G98 (tư vấn chấm thầu) nghiên cứu, rà soát các nội dung kiến nghị và trả lời theo quy định.

Cán bộ đấu thầu của Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt (với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) đã thi công một số công trình của Trường đều đạt chất lượng và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt có địa chỉ tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, được Trường Đại học Hà Tĩnh lựa chọn thực hiện một số gói thầu. Tại Gói thầu 01.XL Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 - Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Bình), Tuấn Đạt là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 2,11 tỷ đồng (giá gói thầu 2,115 tỷ đồng). Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Hội được Trường Đại học Hà Tĩnh lựa chọn trúng Gói thầu 01.XL Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học lý thuyết A1, A3, A5 - Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) với giá 7,945 tỷ đồng (giá gói thầu 7,951 tỷ đồng); Công ty cũng thực hiện Gói thầu 01.XL+TB Cải tạo nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh với giá 8,304 tỷ đồng (giá gói thầu 8,31 tỷ đồng).

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: baodauthau.vn