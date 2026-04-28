Gia đình thuê vũ công nhảy múa trong đám tang của người đàn ông

Theo Newsflare, ông Winit Woraporn, 59 tuổi, qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh tại Nakhon Si Thammarat, Thái Lan, vào ngày 20/4. Nhưng ông đã để lại một yêu cầu cuối cùng với những người thân đang ngỡ ngàng. Người cha của 3 đứa con đã yêu cầu những vũ công đến tiễn biệt ông.

Gia đình Winit miễn cưỡng đồng ý và thuê 3 cô gái trẻ khoảng 20 tuổi nhảy múa trước quan tài của ông.

Sau khi thực hiện xong các nghi lễ, những vũ công mặc trang phục biểu diễn, nhảy theo nhạc ngay phía trước quan tài.

Con gái của ông Winit, Lek, 30 tuổi, nói: "Cha tôi là một người khá đào hoa. Ông ấy rất tinh nghịch, vì vậy khi ông ấy yêu cầu điều này, chúng tôi nghĩ ông ấy đang đùa.

Nhưng ông ấy nghiêm túc, vì vậy chúng tôi đã đồng ý thuê các vũ công cho ông ấy. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu chúng tôi không thực hiện tâm nguyện của ông ấy".

3 vũ công được thuê nhảy múa trong đám tang.

Sự kiện thu hút hàng trăm khách mời ở nhiều độ tuổi khác nhau và được phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Winit được miêu tả là một người hướng ngoại và được hàng xóm yêu mến.

Ông đã yêu cầu gia đình đừng đau buồn, nói rằng đó là một phần của vòng tuần hoàn tự nhiên của cuộc sống.

Người dự đám tang theo dõi màn nhảy múa của các vũ công. Ảnh: Thai News



Ông qua đời vào ngày 15/4, đám tang được tổ chức tại nhà riêng trước khi màn biểu diễn táo bạo diễn ra vào ngày cuối cùng của buổi lễ, ngày 21/4. Ông Winit đã được hỏa táng tại chùa Wat Thep Nom Chuet.

Nhiều người dân địa phương ủng hộ quyết định tuân theo nguyện vọng cuối cùng của Winit và cho rằng sự sắp xếp này không gây ra bất kỳ vấn đề gì.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng màn biểu diễn không phù hợp trong bối cảnh văn hóa.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn