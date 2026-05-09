Bị cô dâu tát ngay trong đám cưới, chú rể có phản ứng bất ngờ

Thật khó để đoán trước điều gì sẽ xảy ra tại một đám cưới Ấn Độ. Đôi khi màn xuất hiện của chú rể gây sốt trên mạng, đôi khi điệu nhảy của cô dâu lại khuấy động cộng đồng mạng. Nhưng lần này, một video đã khiến mọi người cười nghiêng ngả. Nghi thức phân phát bánh kẹo trong một đám cưới ở vùng quê bỗng trở nên hài hước đến nỗi tất cả mọi người, từ khách mời đến người dùng mạng xã hội, đều không thể nhịn được cười.

Chú rể được thấy đang tránh ăn bánh kẹo và điều cô dâu làm tiếp theo khiến mọi người phải thốt lên: "Này anh bạn, chúng ta biết ai mới là người nắm quyền kiểm soát ngay cả trước khi đám cưới bắt đầu rồi đấy".

Cô dâu tát chú rể ngay trong đám cưới.

Trong video đang lan truyền trên mạng xã hội, cô dâu và chú rể được nhìn thấy đang đứng trên sân khấu nơi các nghi lễ cưới đang diễn ra. Lúc này, cô dâu cố gắng đút bánh kẹo cho chú rể. Tuy nhiên, chú rể liên tục từ chối. Ban đầu, cô dâu cố gắng thuyết phục anh bằng nụ cười, nhưng khi chú rể bắt đầu giận dỗi hơn, cô ấy đã nổi nóng.

Cô dâu bất ngờ tát chú rể trong cơn giận dữ. Điều buồn cười nhất là ngay cả sau khi bị tát, chú rể vẫn im lặng. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta càng khiến mọi người cười nghiêng ngả. Khán giả trên sân khấu nhất thời sững sờ, nhưng sau đó không khí chuyển sang vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

Sau khi xem video, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ những phản ứng hài hước của họ.

Một người dùng viết: "Chú rể không hề phản ứng ngay cả khi bị tát; đó mới là sự khôn ngoan thực sự".

Một người khác viết: "Giờ thì bạn phải ăn đồ ngọt đúng giờ suốt đời rồi".

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn