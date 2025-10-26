Lợi dụng đám tang để làm điều phi pháp, 9 đối tượng bị khởi tố

Ngày 25/10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, 9 đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh, Huỳnh Thị Ánh.

Trong số 9 đối tượng trên, có 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan, Huỳnh Thị Ánh.

9 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc (ảnh: Công an TP.Đà Nẵng)

Ngoài ra, có 4 đối tượng khác liên quan bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

...

Quá trình điều tra vụ án xác định, vào ngày 25/12/2024, lợi dụng tại K245 Âu Cơ có đám tang, các đối tượng đã trà trộn vào để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa".

Tổng số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc hiện đã chứng minh được là hơn 28 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của: Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Vũ Kim Anh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan, Đặng Út, Phạm Thị Liên, Lê Minh Quý, Huỳnh Thị Ánh, Nguyễn Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Điều, Lê Văn Tâm, Trương Kim Hoàng đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn