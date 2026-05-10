Cảnh sát phản ứng nhanh ngăn cản kịp thời nam thanh niên lên cầu tự tử

Khoảng 11h trưa 8/5, nhận được tin báo có người định tự tử ở khu vực cầu Nhật Tân. Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương được triển khai đến hiện trường. Tại cầu Nhật Tân, nam thanh niên đứng sát mép ngoài thành cầu, tinh thần bất ổn, tổ công tác vừa trấn an tinh thần đồng thời tiếp cận từ nhiều hướng và ngăn chặn được tình huống nguy hiểm.

