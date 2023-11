Giá điện tăng 4,5%, lên 2.006 đồng/kWh từ hôm nay

Chiều 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo đó, từ hôm nay 9/11/2023, giá bán lẻ điện bình quân từ 1.920,37 đồng tăng lên 2.006,79 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,5%.

Như vậy, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 86,42 đồng/kWh. Theo EVN, đây là mức điều chỉnh thuộc thẩm quyền của tập đoàn và đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương.

Với việc điều chỉnh giá điện ngày 9/11, giá điện sinh hoạt cho khách hàng bậc 1 (0-50kWh) có mức là 1.806 đồng/kWh.

Bậc 2 từ 51-100kWh có mức giá là 1.866 đồng/kWh.

Bậc 3 từ 101-200kWh có mức giá là 2.167 đồng/kWh.

Bậc 4 từ 301-400kWh là 3.050 đồng/kWh.

Bậc 5 từ 401 kWh trở lên là 3.151 đồng/kWh.

Đây là lần thứ hai trong năm 2023 giá điện tăng, lần gần nhất là vào tháng 5 với mức tăng 3%.

...

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN, cho biết với mức giá điều chỉnh mới, mỗi khách hàng dùng điện sinh hoạt 0-50 kWh phải trả tiền điện tăng 3.900 đồng. Tương tự, khách hàng dùng từ 51-100 kWh phải trả thêm 7.900 đồng. Ở các bậc 3-5 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, tiền điện hộ gia đình phải trả tăng 17.200-42.000 đồng. Mức phải trả tăng nhiều nhất là với hộ dùng trên 500 kWh, thêm 55.000 đồng.

Với chi phí nhiên liệu đầu vào hiện nay, theo tính toán của EVN, giá thành sản xuất mỗi kWh khoảng 2.098 đồng, tức cao hơn giá bán lẻ bình quân duy trì từ tháng 5 đến nay (1.920,37 đồng) gần 180 đồng/kWh.

EVN tăng giá bản lẻ điện bình quân khoảng 4,5%. (Ảnh minh họa: EVN).

Giá nhiên liệu (than, khí, dầu) cho sản xuất điện giảm so với 2022 nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, giá than nhập khẩu tăng gần 3 lần so với 2020; trên 1,3 lần so với 2021. Giá dầu cũng tăng xấp xỉ 2 lần năm 2020 và trên 1,1 lần 2021.

Trong khi đó, giá than pha trộn mua từ TKV tăng 29,6-46%, còn Tổng công ty Đông Bắc là 40,6-49,8% tùy chủng loại so với 2021. Tương tự, giá mua điện từ các nhà máy điện turbin khí cũng tăng do lượng khí Nam Côn Sơn giảm mạnh.

Những yếu tố này đẩy giá thành các nguồn điện than, turbin khí lên cao, trong khi tỷ trọng các nguồn phát này chiếm tỷ trọng 55% sản lượng điện toàn hệ thống.

Năm ngoái, tập đoàn này ghi nhận lỗ hơn 26.000 tỷ đồng, sau khi tiết giảm các chi phí trên 10.000 tỷ đồng. Trong báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, khoản lỗ của EVN tăng thêm khoảng 28.000 tỷ đồng trong 8 tháng.

Tác giả: Phạm Duy

Nguồn tin: Báo VTC