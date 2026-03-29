Ngư dân Hà Tĩnh giải cứu hai cá thể cá heo mắc lưới

Tối 28/3, chính quyền xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, tổ lưới của nhóm ngư dân tại địa phương bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới.

Trước đó, trong lúc kéo lưới vào bờ, ngư dân bất ngờ phát hiện có hai con cá heo lớn đang vùng vẫy, mắc kẹt bên trong.

Ngay khi phát hiện, các ngư dân đã nhanh chóng thả 2 cá thể cá heo về với biển.

Qua kiểm tra nhanh, mỗi con cá heo có trọng lượng khoảng 40-50kg, cá thể lớn nhất dài hơn 1,5m. Theo kinh nghiệm của những người đi biển lâu năm, có thể do ảnh hưởng của sóng lớn ngoài khơi những ngày qua đã đẩy các con cá này dạt vào vùng nước nông và không may vướng phải lưới đánh cá.

Ngay sau khi phát hiện, nhóm ngư dân đã nhanh chóng phối hợp gỡ lưới một cách cẩn thận để đảm bảo cá không bị thương. Sau đó, họ trực tiếp dìu và di chuyển hai con cá heo ra khu vực nước sâu, cách bờ khoảng 50-70m để thả chúng về với môi trường tự nhiên.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết, hành động của các ngư dân không chỉ mang ý nghĩa về mặt tâm linh - vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống của cư dân miền biển mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái biển. Hình ảnh đẹp này đang nhận được nhiều sự khen ngợi và lan tỏa tích cực từ cộng đồng địa phương.

Tác giả:Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn