Gấp rút thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Máy móc thi công thảm bê tông nhựa tại dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.



Nỗ lực vượt khó

Những ngày này, trên công trường cầu số 1 (Dự án thành phần cao tốc đoạn Vũng Áng – Bùng) không khí thi công đang hết sức khẩn trương. Hàng chục phương tiện máy móc chuyên dụng và gần 100 kỹ sư, công nhân được huy động để thực hiện các hạng mục còn lại. Hiện, việc thi công được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, tiến hành lao dầm đến đâu sẽ hoàn thiện phần mặt cầu đến đó.

Anh Đặng Ngọc Hùng, công nhân Công ty cổ phần 479 Hòa Bình cho hay, hiện nay là giai đoạn cuối nên việc thi công đang được đẩy nhanh, công ty đã tiến hành tăng ca, tăng kíp, bố trí thêm máy móc, công nhân làm việc không kể ngày đêm. Về phía công ty cũng đã thường xuyên thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thi công trên công trình.

Cầu số 1 có chiều dài 942 m nằm trên địa bàn xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục thi công trên địa hình khó của dự án cao tốc đoạn Vũng Áng – Bùng. Cầu số 1 có 22 nhịp dầm, trụ cao nhất lên đến 50m. Việc thi công hạng mục này đòi hỏi nhóm kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, tuân thủ quy trình đảm bảo trong an toàn lao động. Cầu nối hai quả đồi, bắc qua một thung lũng có địa hình lòng chảo. Tổng giá trị đầu tư cầu khoảng 300 tỷ đồng. Dự án cầu số 1 do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện.

Theo đơn vị thi công, do thời điểm cuối năm 2024 và đầu năm 2025 mưa lớn kéo dài, gió mạnh cùng với địa hình khó khăn khiến việc thi công gặp khó. Cùng với đó, do có trụ cầu cao, đòi hỏi phải sử dụng các phương tiện máy móc chuyên dụng cũng là một yếu tố gây khó khăn.

Ông Hoàng Minh Sơn, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thông tin, cầu số 1 là một trong những cầu cao nhất của dự án nên đòi hỏi quá trình thi công phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động. Cùng với đó, các loại máy móc chuyên dụng như cẩu tháp, cẩu tự hành, cẩu xích cũng được huy động. Hiện nay, đơn vị triển khai 2 mũi thi công độc lập; trong đó một mũi tiến hành thi công lao dầm, mũi còn lại sẽ thực hiện các hạng mục hoàn thiện mặt cầu, khe co giãn, lan can. Để đảm bảo tiến độ, mỗi mũi đều đều có nhân lực và thiết bị phục vụ riêng. Đặc biệt, việc thi công lao dầm hiện đang được thực hiện từ 2 hướng.

“Hiện chúng tôi tổ chức thi công ba ca bốn kíp. Tiến độ thi công hiện nay đạt khoảng 85%. Khối lượng công việc còn lại tương đối lớn, nhưng bám sát tinh thần chỉ đạo của chủ đầu tư, đơn vị dự kiến đến 30/6 sẽ thông xe toàn tuyến theo kế hoạch”, ông Hoàng Minh Sơn cho biết thêm.

Đảm bảo tiến độ dự án

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng là 1 trong 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông qua Hà Tĩnh. Công trình đi qua 3 huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) với tổng chiều dài hơn 54 km và tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Điểm đầu đoạn tuyến dự án tại xã Thạch Xuân (Thạch Hà) kết nối với dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi và điểm cuối tại khu vực nút giao quốc lộ 12C, thuộc xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) nối với dự án thành phần Vũng Áng - Bùng. Xác định mốc về đích dịp 30/4 nên sau 2 năm thi công, các đơn vị đảm nhận thi công đã đẩy nhanh tiến độ để kịp vượt tiến độ 6 tháng giá trị hợp đồng.

Tại gói thầu 11-XL thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, các công nhân, kỹ sư đang triển khai các hạng mục như thảm bê-tông nhựa C16, hoàn thiện hộ lan, hàng rào bảo vệ, sơn kẻ vạch đường. Theo đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, hiện khối lượng đã đạt trên 96%.

Thi công đoạn đường dẫn vào nút giao cao tốc ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN



Ông Đặng Đình Duyên, Chỉ huy trưởng công trường (Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường) cho biết, đơn vị tham gia cả 2 gói thầu 11-XL và 12-XL. Đến nay, còn khoảng 7 km đang chờ thảm nhựa. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2025, tuy nhiên, ngày 30/4 sẽ hoàn thiện, đảm bảo thông xe tuyến chính. Các hạng mục khác sẽ bàn giao đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Giám đốc Ban Điều hành dự án Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án) cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch để không bị động về mặt thời tiết. Đó là tranh thủ những ngày nắng tiến hành thảm mặt đường, còn khi có mưa nhỏ thì sẽ tập trung làm các hạng mục khác hoàn thiện các cái mái ta luy, làm hộ lan và làm dải phân cách.

“Với mục tiêu rút ngắn tiến độ trước 6 tháng để đưa vào khai thác dịp tháng 4/2025, các nhà thầu bố trí tối đa nhân lực, máy móc, chia "3 ca, 4 kíp" thi công suốt ngày đêm”, ông Trung cho biết thêm.

Trong khi đó, tại Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do mưa rét kéo dài, một số đoạn tuyến địa chất, thủy văn phức tạp. Nhưng với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", làm việc "3 ca, 4 kíp", các nhà thầu đã nỗ lực hết mình để thi công đảm bảo đúng tiến độ dự án đề ra.

Ông Hoàng Chiến Thắng, Giám đốc Ban Điều hành dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi thông tin, hiện nay việc xử lý các đoạn có nền đất yếu đã hoàn thành, các nhà thầu đã tiến hành dỡ tải để triển khai các hạng mục tiếp theo. Cùng với đó, việc thảm bê-tông nhựa, lắp đặt biển báo, sơn kẻ mặt đường cũng đang được khẩn trương triển khai.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng. Tổng chiều dài qua địa bàn hơn 102 km. Theo kế hoạch đến ngày 30/4/2025, tuyến chính dự án sẽ hoàn thành.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức