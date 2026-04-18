Gần 700 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527 580. Ảnh minh họa

Theo đó, dự án được triển khai tại xã Cẩm Xuyên và xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hình thành trục ngang giao thông chiến lược, kết nối các hạ tầng giao thông chính đi qua các xã ven biển (Yên Hòa, Thiên Cầm, Đồng Tiến,… ) đến nút giao cao tốc Bắc Nam.

Đồng thời từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông liên vùng, góp phần phát triển du lịch biển, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của toàn tỉnh.

Dự án có quy mô đầu tư tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc với chiều dài khoảng 8,43km (tuyến ĐCL.01).

Dự án có điểm đầu giao với QL.1 thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, điểm cuối giao với QL.15B thuộc địa phận xã Yên Hòa.

Tuyến thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 04 làn xe. Trong đó phân kỳ đầu tư trong phạm vi dự án với quy mô mặt đường 2 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 700 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và ngân sách cấp tỉnh.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung báo cáo, tham mưu, đề xuất.

Đồng thời, bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý dự án và đầu tư xây dựng, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương có liên quan; tổ chức lập, trình và triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

Các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước được giao, có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn